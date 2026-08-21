Bộ Y tế: Khẩn trương kết nối, làm sạch dữ liệu sức khỏe về bà mẹ, trẻ em

Ngày 21/8, Bộ Y tế thông tin đã có văn bản gửi Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan về việc khẩn trương thực hiện kết nối, làm sạch, làm giàu dữ liệu trên Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản.

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản đề nghị các Bệnh viện thực hiện liên thông dữ liệu khám chữa bệnh sức khỏe bà mẹ, trẻ em lên Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản.

Tuy nhiên, đến ngày 10/8/2026, trên Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản mới ghi nhận hai đơn vị đã liên thông dữ liệu thành công là Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Ngày 06/7/2026, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1248/KH-BYT triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trong đó có Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản.

Để đảm bảo hoàn thành tiến độ cập nhật dữ liệu cơ sở dữ liệu của chiến dịch, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc các Bệnh viện chỉ đạo các bộ phận có liên quan phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm hệ thống quản lý thông tin bệnh viện (HIS). Cập nhật phần mềm HIS, đáp ứng yêu cầu quản lý thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản theo quy định.

Các đơn vị có liên quan liên hệ đầu mối của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia và Cục Bà mẹ và Trẻ em để đề nghị cấp tài khoản, mật khẩu của đơn vị trên Hệ thống, tiến hành kết nối và liên thông dữ liệu, hoàn thành liên thông trước ngày 30/8/2026; Khắc phục kịp thời các lỗi phát sinh trong quá trình kết nối, liên thông dữ liệu.

Các đơn vị có liên quan cần kiểm soát chặt chẽ các trường hợp thử nghiệm liên thông dữ liệu trên phần mềm của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng hồ sơ ảo để đảm bảo dữ liệu liên thông, dữ liệu nhập trên phần mềm đáp ứng các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống.” Đây là cơ sở thực hiện liên thông dữ liệu từ Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản đến Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia (C12), hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị định kỳ hàng tuần báo cáo tiến độ triển khai chiến dịch thực hiện hoạt động liên thông dữ liệu từ phần mềm HIS đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản về Bộ Y tế để theo dõi, tổng hợp, báo cáo.

Trong công tác triển khai, các đơn vị làm rõ trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan trong việc chưa kịp thời tham mưu triển khai thực hiện liên thông dữ liệu từ phần mềm HIS của đơn vị lên Hệ thống eMCH theo hướng dẫn của Bộ Y tế, dẫn đến tình trạng chậm, muộn.

Việc thực hiện liên thông, làm sạch, làm giàu dữ liệu từ phần mềm HIS lên Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản là một trong các nhiệm vụ quan trọng về chuyển đổi số y tế, được Ban chỉ đạo Trung ương trực tiếp theo dõi, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các quan tâm, chỉ đạo.

Đây cũng là một trong những nội dung nằm trong chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.”

Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn./.

Huy động nguồn lực xã hội hóa chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em Việt Nam Chương trình sẽ trao tặng 100.000 phần quà thiết yếu cho phụ nữ mang thai và bà mẹ sau sinh; tổ chức các hoạt động truyền thông ngoại khóa và trao khoảng 4.500 phần quà cho học sinh nữ tại các trường Trung học cơ sở thuộc 6 tỉnh, thành phố trọng điểm.