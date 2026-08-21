Điện Biên bàn giao 800 mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN

Ngày 21/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sỹ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 800 mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sỹ.

800 mẫu hài cốt được các lực lượng lấy tại hai Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia là Độc Lập và A1 theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng. Quá trình lấy mẫu, bảo quản, niêm phong, lập hồ sơ và bàn giao được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tính khoa học, khách quan.

Đây là đợt bàn giao thứ 5 của tỉnh Điện Biên trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; góp phần đẩy nhanh tiến độ giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sỹ chưa biết tên.

Thông qua kết quả giám định, các cơ quan chức năng sẽ đối chiếu ADN của hài cốt với mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sỹ để xác định danh tính; góp phần cung cấp thông tin cho thân nhân, gia đình liệt sỹ, đáp ứng nguyện vọng và thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Theo lực lượng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Điện Biên, đến nay các lực lượng đã khai quật 3.963 phần mộ tại 6 nghĩa trang liệt sỹ gồm: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Him Lam, Tông Khao, Độc Lập và A1; lấy 3.743 mẫu hài cốt. Trong đó, 3.498 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN; 220 hài cốt không đủ điều kiện lấy mẫu.

Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại 7 nghĩa trang với 4.594 phần mộ trước ngày 2/9/2026. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục giám định ADN, xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ khai quật, lấy mẫu, tỉnh Điện Biên vừa phê duyệt chủ trương sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục tại 4 nghĩa trang liệt sỹ gồm: A1, Độc Lập, Tông Khao và Him Lam, với tổng kinh phí dự kiến hơn 7 tỷ đồng. Việc đầu tư nhằm khắc phục các hạng mục xuống cấp, bổ sung công trình phục vụ dâng hương, chăm sóc phần mộ và chỉnh trang cảnh quan./.

Điện Biên dồn sức hoàn thành lấy mẫu ADN các hài cốt liệt sỹ trước ngày 30/9 Nhiều sáng kiến, cách làm mới trong việc khai quật, lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang đã được nghiên cứu, áp dụng, góp phần rút ngắn thời gian, bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả từng công đoạn.

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