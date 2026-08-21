Hải Phòng thí điểm tổ chức phố đi bộ, phát triển kinh tế đêm vào tối thứ 6, 7

Tại Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tháng 8/2026 diễn ra vào chiều 21/8, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng chia sẻ, từ ngày 28/8, thành phố sẽ tổ chức thí điểm phố đi bộ, phát triển kinh tế đêm tại khu vực Dải vườn hoa Trung tâm và Nhà hát thành phố với lịch định kỳ tối thứ 6 và thứ 7 hằng tuần.

Không gian phố đi bộ tổ chức tại phường Hồng Bàng, kéo dài từ khu vực đường Quang Trung giao cắt ngã tư Mê Linh đến đường Trần Hưng Đạo giao với ngã tư cây xăng, kết nối với Quảng trường Nhà hát thành phố và sân Cột cờ phía trước Nhà hát.

Không gian này sẽ được tổ chức thành các khu vực chức năng, kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, ẩm thực, giới thiệu sản phẩm đặc trưng và nghệ thuật đường phố, tạo thành một tuyến trải nghiệm liên tục cho người dân và du khách.

Quảng trường Nhà hát thành phố là nơi diễn ra những chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp, đặc sắc. Các gian hàng ẩm thực, đặc sản và sản phẩm đặc trưng được bố trí tại khu vực sân Cột cờ phía trước Nhà hát thành phố, vỉa hè bám sát vườn hoa Quang Trung và vỉa hè bám sát vườn hoa khu vực đường Trần Hưng Đạo.

Tại các khu vực gian hàng sẽ kết hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật đường phố, giao lưu và tương tác với người dân, du khách, tạo các điểm dừng chân và trải nghiệm trong không gian đi bộ.

Đến với phố đi bộ, các chủ thể OCOP được giới thiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Các cơ sở kinh doanh được hỗ trợ để triển khai các giải pháp số nhằm phục vụ hoạt động giới thiệu, quảng bá và cung cấp dịch vụ ẩm thực. Đến với khu vực ẩm thực, người dân và du khách được thưởng thức những món ăn đặc sắc, giao lưu với các đầu bếp, nghệ nhân.

Phố đi bộ sẽ mang đến cho người dân Hải Phòng và du khách các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp với các tiết mục ca múa nhạc, biểu diễn nghệ thuật truyền thống gắn với nét đẹp của văn hóa, đất và người Hải Phòng.

Bên cạnh không gian nghệ thuật chuyên nghiệp là các hoạt động nghệ thuật đường phố, hoạt náo, giao lưu và tương tác cộng đồng. Người dân và du khách có cơ hội được trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa, giao lưu để hiểu thêm những giá trị truyền thống của thành phố Cảng.

Một trong những điểm nhấn tại không gian phố đi bộ là khu vực Quảng trường Nhà hát thành phố và khu vực sân Cột cờ phía trước Quảng trường sẽ diễn ra một số hoạt động thể thao điện tử và trải nghiệm công nghệ, dự kiến tổ chức vào ngày 17-18/10 hứa hẹn mang đến một không gian đầy hấp dẫn đối với công chúng trẻ tuổi.

Việc tổ chức phố đi bộ, phát triển kinh tế đêm nhằm khai thác hiệu quả không gian công cộng khu vực trung tâm thành phố, tạo thêm điểm vui chơi, giải trí, trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách.

Chương trình cũng góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của thành phố, tạo thêm sức hấp dẫn cho khu vực trung tâm và từng bước hình thành sản phẩm du lịch về đêm mang đặc trưng Hải Phòng, tạo điều kiện, mở rộng cơ hội kết nối giữa du lịch-thương mại-dịch vụ-sản xuất địa phương. Việc thí điểm phố đi bộ, phát triển kinh tế đêm là cơ sở để thành phố nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện phương thức tổ chức, quản lý, khai thác không gian kinh tế ban đêm phù hợp với thực tiễn./.

Hải Phòng: Liên kết hình thành chuỗi sản phẩm du lịch chất lượng Để thu hút du khách, ngành du lịch Hải Phòng đang triển khai tổ chức các đoàn Farmtrip, tham gia hội chợ, giới thiệu tới các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng, lợi thế về du lịch của thành phố.