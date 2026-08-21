Mộc Châu sẵn sàng cho Tuần Văn hóa-Du lịch năm 2026

Từ ngày 27/8 đến 5/9/2026, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La sẽ diễn ra Tuần Văn hóa-Du lịch Mộc Châu năm 2026 với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc.

Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, hướng tới tạo dấu ấn mới trong dịp Quốc khánh 2/9 và quảng bá hình ảnh Mộc Châu đến du khách trong nước, quốc tế.

Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, Tuần Văn hóa-Du lịch Mộc Châu năm 2026 được tổ chức thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và Tết Độc lập của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc.

Sự kiện có sự tham gia của khoảng 400 đại biểu cùng gần 1.500 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, doanh nghiệp và lực lượng phục vụ. Các hoạt động được tổ chức liên hoàn, kết hợp giữa văn hóa truyền thống, nghệ thuật, thể thao, trải nghiệm du lịch và xúc tiến thương mại.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc

Điểm nhấn của Tuần Văn hóa-Du lịch Mộc Châu năm nay là Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La 2026 với chủ đề “Dệt di sản hòa giao sắc màu,” dự kiến diễn ra tối 31/8 tại Quảng trường 08-5, phường Mộc Châu. Chương trình kết hợp nghệ thuật với trình diễn thời trang thổ cẩm, tôn vinh nghề dệt truyền thống và sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam, đồng thời mở rộng giao lưu với bạn bè quốc tế. Đêm hội được truyền hình trực tiếp trên kênh STV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La.

Tiếp đó, tối 1/9, chương trình nghệ thuật “Mộc Châu-Tiếng gọi mùa yêu” sẽ diễn ra tại Quảng trường 08-5 với sự tham gia của hơn 300 nghệ sỹ, diễn viên, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân. Chương trình được dàn dựng nhằm giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người Mộc Châu và Sơn La, kết hợp trình chiếu video quảng bá du lịch. Màn bắn pháo hoa dự kiến kéo dài khoảng 10 phút sẽ là điểm nhấn trong đêm nghệ thuật chào mừng Quốc khánh.

Đêm hội lớn tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử Sơn La)

Cùng với đó là cuộc thi Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026-Miss Galaxy Vietnam; không gian văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian; thi Trại Văn hóa-Du lịch và giới thiệu ẩm thực dân tộc; biểu diễn nghệ thuật đường phố và các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Tại không gian 14 Trại Văn hóa-Du lịch, các xã, phường và Dự án GREAT sẽ giới thiệu đời sống, phong tục, nghề truyền thống cùng sản phẩm du lịch đặc trưng. Du khách có thể thưởng thức những món ăn truyền thống của đồng bào Thái, Mông, Dao, Mường và tìm hiểu nét văn hóa ẩm thực của các dân tộc Sơn La.

Hội chợ triển lãm nông, lâm, thủy sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm đặc trưng vùng miền; các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập; Phiên chợ vùng cao biên giới cũng được tổ chức trong dịp này. Hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch giao lưu hữu nghị giữa cộng đồng các dân tộc khu vực biên giới Sơn La - Hủa Phăn tại Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập sẽ khép lại chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026.

Các hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố dự kiến thu hút đông đảo nghệ nhân và diễn viên quần chúng. Trong đó có màn đồng diễn ném pao với khoảng 200-250 người tham gia, cùng các hoạt động giã bánh dày dân tộc Mông, đánh yến, vật gậy, rồng ấp trứng và nhiều trò chơi dân gian.

Hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón du khách

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, công tác chuẩn bị cho Tuần Văn hóa-Du lịch Mộc Châu năm 2026 đang được triển khai theo kế hoạch. Các đơn vị đã xây dựng ý tưởng, kịch bản cho Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La và chương trình nghệ thuật “Mộc Châu-Tiếng gọi mùa yêu;” đồng thời triển khai dàn dựng, sáng tác, phối khí và thực hiện phần âm nhạc cho các chương trình.

Các nội dung liên quan đến Trại Văn hóa-Du lịch, giới thiệu ẩm thực dân tộc, giải bóng đá nam 11 người và hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố cũng đang được chuẩn bị. Ủy ban Nhân dân phường Mộc Châu phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác chuẩn bị cho đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026.

Gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản đặc trưng Sơn La. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều khu, điểm du lịch tại Mộc Châu và Vân Hồ dự kiến tổ chức các chương trình trải nghiệm, nâng cao chất lượng phục vụ. Các hoạt động tại Cầu kính Bạch Long, Happy Land Mộc Châu, Phố đi bộ Mộc Châu, bản du lịch cộng đồng Hua Tạt, Thác Tạt Nàng và các điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng sẽ góp phần tạo thêm lựa chọn cho du khách.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, Tuần Văn hóa-Du lịch Mộc Châu năm 2026 lần đầu được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh nên các hoạt động phải được tổ chức trang trọng, có quy mô, tầm vóc tương xứng với vị thế Khu du lịch quốc gia Mộc Châu và một trong những điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới.

Trước thềm sự kiện, tỉnh Sơn La cũng phát động phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu Xanh-Sạch-Đẹp-Văn minh.” Các địa phương sẽ ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, trồng cây xanh, làm sạch đường giao thông, khu dân cư và các khu, điểm du lịch.

Với chuỗi hoạt động phong phú, Tuần Văn hóa-Du lịch Mộc Châu năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn trong dịp Quốc khánh 2/9, đồng thời quảng bá cảnh quan, văn hóa và con người Sơn La, thu hút du khách, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch và góp phần xây dựng Mộc Châu trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, văn minh và thân thiện./.

Khẳng định vị thế của Mộc Châu trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế Mộc Châu có nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, hệ sinh thái và giàu bản sắc văn hóa các dân tộc, dần khẳng định sức hấp dẫn trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.