Biến Boeing 747 thành khách sạn, trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo ở Malaysia

Không cần lên máy bay để bay đến một nơi khác, du khách giờ đây có thể ngủ ngay trên một chiếc Boeing 747 tại khách sạn mới khai trương ở thành phố Johor Bahru, Malaysia. 1975 Avenue & Hotel đã cải tạo hai máy bay Boeing 747 thành 18 phòng nghỉ cao cấp, tạo nên một trải nghiệm lưu trú độc đáo dành cho những người yêu thích hàng không.

Hai chiếc máy bay mang tên Bove và Bey, từng được thiết kế để chở hàng trăm hành khách, nay trở thành những phòng nghỉ đặc biệt. Khách sạn bắt đầu đón khách từ tháng Tám và thiết kế các phòng theo chủ đề văn hóa của nhiều quốc gia như Malaysia, Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc, Czechia, Anh, Italy và Thụy Sĩ.

Các phòng được bố trí trên hai tầng, có giường cỡ lớn, bồn tắm độc lập, phòng tắm với vòi sen kiểu mưa và khu vực phòng khách riêng. Mỗi phòng có thể lưu trú tối đa 3 người. Giá phòng trong tháng Chín dao động từ 1.706-2.786 ringgit Malaysia (khoảng 361-589 euro)/đêm, tùy hạng phòng.

Không chỉ có những “phòng ngủ trên không”, khu nghỉ dưỡng còn cung cấp nhiều dịch vụ ăn uống và thư giãn. Khách lưu trú cũng có thể thư giãn tại Gem Spa & Wellness với các liệu trình chăm sóc sức khỏe, trị liệu và thư giãn.

Khu nghỉ dưỡng còn có phòng tập thể thao, phòng xông hơi, hồ bơi trên sân thượng, bồn jacuzzi chìm và hồ bơi bãi biển nhân tạo. Các gia đình có trẻ nhỏ có thể vui chơi tại công viên nước Playscape với nhiều hoạt động dưới nước.

Đối với những du khách không thích ý tưởng ngủ trong máy bay, khách sạn cũng có 20 phòng thông thường tại một khu nhà riêng.

Đặc biệt hơn, vị trí của 1975 Avenue & Hotel nằm gần Sân bay quốc tế Senai, thuận tiện cho du khách di chuyển. Từ đây, du khách cũng có thể dễ dàng đến Johor Premium Outlets - khu mua sắm với khoảng 150 cửa hàng của các thương hiệu thời trang và nhiều nhà hàng.

Với việc biến hai chiếc Boeing 747 thành nơi lưu trú, 1975 Avenue & Hotel đang mang đến một trải nghiệm khác biệt: thay vì chỉ ngắm những chiếc máy bay trên đường băng, du khách có thể thực sự “lên máy bay” và nghỉ qua đêm ngay bên trong một chiếc jumbo jet./.

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