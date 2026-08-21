Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc tiếp nối tình hữu nghị, chung tay mở ra tương lai

Trong khuôn khổ chương trình “Hành trình đỏ” dành cho thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc với chủ đề “Theo dấu chân Bác Hồ,” ngày 21/8, tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, diễn ra chương trình giao lưu thanh niên với chủ đề “Những người kế tục sự nghiệp của hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc.”

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đồng chủ trì; Khu đoàn Quảng Tây, Văn phòng Ngoại vụ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và Học viện Giao lưu Thanh niên Quốc tế Trung Quốc (Quảng Tây) phối hợp tổ chức.

Tham dự chương trình có hơn 100 đại biểu thanh niên Việt Nam tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực. Hoạt động này là dịp để thanh niên hai nước cùng ôn lại truyền thống cách mạng, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đồng thời trao đổi về những vấn đề gắn với học tập, công tác, đổi mới sáng tạo và phát triển trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại chương trình, ông Trịnh Nguyện Đông, Phó Tổng Thư ký Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nhấn mạnh Quảng Tây không chỉ là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều thế hệ tiền bối cách mạng Việt Nam từng học tập, hoạt động và chiến đấu, mà còn là địa bàn ghi dấu tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Theo ông Trịnh Nguyện Đông, mỗi dấu chân của thanh niên Việt Nam tại Quảng Tây hôm nay vừa gắn với những dấu ấn lịch sử, vừa mở ra những khởi đầu cho tương lai.

Ông kỳ vọng thanh niên hai nước tiếp tục phát huy vai trò là những người kế tục tình hữu nghị, đồng hành trong phát triển và kết nối, thúc đẩy xây dựng quan hệ song phương.

Các bạn trẻ thanh niên Việt Nam tham dự chương trình. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Về hợp tác phát triển, ông cho rằng tiến trình hiện đại hóa của Trung Quốc và công cuộc Đổi mới của Việt Nam đang tạo ra những cơ hội bổ trợ lẫn nhau. Quảng Tây hiện tích cực đón bắt làn sóng phát triển mới của trí tuệ nhân tạo và kinh tế số, trong khi Khu vực thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN phiên bản 3.0 đang được đẩy nhanh triển khai. Đây là những không gian để thanh niên hai nước tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực và gắn ước mơ cá nhân với quá trình phát triển của mỗi nước.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Nguyễn Thị Hường khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Mối quan hệ này có nền tảng vững chắc được các thế hệ lãnh đạo cách mạng tiền bối hai nước, trực tiếp là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, dày công vun đắp.

Theo bà Nguyễn Thị Hường, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang duy trì xu thế phát triển tích cực, với hợp tác ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, giao lưu nhân dân, đặc biệt là giao lưu thanh niên, có ý nghĩa quan trọng. Thanh niên là lực lượng năng động, sáng tạo và là những chủ nhân tương lai của mỗi quốc gia; chính thế hệ trẻ sẽ tiếp nối tình hữu nghị, củng cố sự hiểu biết và góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Hường cho rằng “tiếp lửa” không chỉ là tiếp nối những giá trị tốt đẹp do các thế hệ đi trước vun đắp, mà còn là trao thêm sức sống, phương pháp, cách làm và động lực mới cho quan hệ hai nước. Mỗi cuộc gặp gỡ, chuyến thăm và chương trình giao lưu sẽ giúp thanh niên hai nước hiểu hơn về đất nước, con người và văn hóa của nhau, từ hiểu biết đi đến tin cậy, từ tin cậy đến hợp tác và cùng nhau xây dựng tương lai.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thị Hường mong muốn thanh niên Việt Nam và Trung Quốc tăng cường giao lưu trong các lĩnh vực mới như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục, văn hóa, khởi nghiệp và phát triển xanh. Đây là những lĩnh vực có không gian rộng lớn để thế hệ trẻ hai nước đóng góp cho sự phát triển của mỗi nước cũng như quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Bà Tả Hướng Lôi, Phó Bí thư Khu đoàn Quảng Tây, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Quảng Tây cho rằng hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy thanh niên hai nước trở thành lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước và phát triển chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, bà Tả Hướng Lôi, Phó Bí thư Khu đoàn Quảng Tây, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Quảng Tây, cho biết trong một năm qua, giao lưu thanh niên Quảng Tây-Việt Nam có những chuyển biến rõ nét, từ giao lưu nhân văn từng bước mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác thiết thực. Quảng Tây đã ký các thỏa thuận hợp tác, giao lưu với một số địa phương của Việt Nam trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Theo bà Tả Hướng Lôi, đối tượng và phạm vi giao lưu cũng được mở rộng từ thanh niên sang thanh, thiếu niên hai bên. Kể từ khi chương trình “Hành trình đỏ” dành cho thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc được triển khai, hơn 1.000 thanh niên Việt Nam đã sang Trung Quốc tham gia các hoạt động nghiên cứu, học tập về lịch sử cách mạng. Quảng Tây tích cực triển khai chương trình với chủ đề “Theo dấu chân Hồ Chí Minh,” gắn với những dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại địa phương.

Bà Tả Hướng Lôi cho rằng thông qua các hoạt động giao lưu, thanh niên hai nước có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử cách mạng, tăng cường hiểu biết, kế thừa tình hữu nghị truyền thống và cùng hướng tới tương lai. Trong thời gian tới, Khu đoàn Quảng Tây sẽ tiếp tục trao đổi kinh nghiệm với các địa phương liên quan của Việt Nam, đồng thời mở rộng giao lưu trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, khoa học-công nghệ và phát triển xanh.

Các bạn thanh niên Việt Nam chụp ảnh bên bức tượng Bác Hồ tại trường Đại học Quảng Tây. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Trong thời gian tại Trung Quốc, đoàn thanh niên Việt Nam sẽ tham quan nhiều địa chỉ gắn với lịch sử cách mạng và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, như Khu di tích Trường Dục Tài Nam Ninh, Nhà lưu niệm Hồ Chí Minh tại Liễu Châu, Bảo tàng Trường học Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Bệnh viện Nam Khê Sơn tại Quế Lâm; nghe chuyên đề “Hồ Chí Minh tại Trung Quốc,” qua đó tìm hiểu sâu hơn về quá trình các nhà cách mạng tiền bối hai nước cùng tìm kiếm con đường đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, giao lưu thanh niên ngày càng trở thành cầu nối quan trọng, góp phần củng cố nền tảng xã hội và tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa nhân dân hai nước.

Với sức trẻ, trí tuệ và tinh thần đổi mới, thanh niên Việt Nam và Trung Quốc được kỳ vọng tiếp tục kế thừa những giá trị hữu nghị do các thế hệ đi trước vun đắp, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp và phát triển xanh, qua đó đóng góp thiết thực vào việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực./.

Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc kết nối, mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới Hội thảo Thanh niên ưu tú Việt-Trung tạo diễn đàn để chuyên gia, doanh nghiệp và thế hệ trẻ hai nước trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong kinh tế, công nghệ và giao lưu nhân văn.