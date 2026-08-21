Bộ Y tế đề ra kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2026 đạt 95% trở lên

Bộ Y tế cho biết, theo kế hoạch, năm 2026, tỷ lệ tiêm chủng đối với tất cả các loại vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng phải đạt từ 95% trở lên.

Riêng tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ sơ sinh trong vòng 24 giờ sau sinh và tỷ lệ tiêm đủ mũi vaccine uốn ván cho phụ nữ mang thai phải đạt từ 90% trở lên.

Nguy cơ không đạt tiến độ

Tuy nhiên, theo báo cáo của các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, tính đến hết tháng 6, tỷ lệ tiêm một số vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại nhiều địa phương có nguy cơ không đạt tiến độ kế hoạch năm 2026.

Cụ thể, với chỉ tiêu tiêm vaccine phòng bệnh lao cho trẻ dưới 1 tuổi, có đến 30/34 địa phương có khả năng không đạt chỉ tiêu 6 tháng đầu năm nếu không chỉ đạo quyết liệt. 4 địa phương có khả năng đạt chỉ tiêu này là Quảng Ninh, Đồng Tháp, Điện Biên, Hà Nội.

Đối với vaccine viêm gan B sơ sinh, chỉ 3/34 địa phương có khả năng đạt chỉ tiêu 6 tháng đầu năm, gồm Quảng Ninh, Hưng Yên và Hà Nội.

Về kết quả tiêm mũi thứ 3 vaccine 5 trong 1 (DPT-VGB-Hib), trong 6 tháng đầu năm, có 25/34 địa phương có khả năng không đạt chỉ tiêu.

Tình trạng tương tự được ghi nhận ở vaccine bại liệt. Chỉ 4/34 địa phương có khả năng đạt chỉ tiêu uống vaccine bại liệt đường uống (bOPV) lần 3, trong khi chỉ 6/34 địa phương có khả năng đạt chỉ tiêu tiêm vaccine bại liệt bất hoạt (IPV) mũi 2.

Đối với vaccine Rota phòng bệnh tiêu chảy, có 30 địa phương có khả năng không đạt chỉ tiêu.

Bộ Y tế cũng cho biết vaccine sởi cũng có 27 địa phương có khả năng không đạt tiến độ; con số này với vaccine sởi-rubella là 16 địa phương.

Đối với vaccine DPT mũi 4, là mũi nhắc lại phòng bệnh bạch hầu, ho gà và uốn ván, có 15 địa phương có khả năng không đạt chỉ tiêu.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ em. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Khẩn trương kiểm tra tiền sử tiêm chủng và tổ chức tiêm bù liều

Trước tình hình này, Bộ Y tế ban hành văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung hoạt động. Theo đó, Sở Y tế tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức tiêm chủng nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm chủng các vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn, nhất là tỷ lệ tiêm chủng các vaccine có nguy cơ không đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Các địa phương cần rà soát, đề xuất với ủy ban nhân dân các cấp về việc bổ sung, bố trí đủ kinh phí, nhân lực để triển khai hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng tại địa phương. Đặc biệt, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương kiểm tra tiền sử tiêm chủng và tổ chức tiêm bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học.

Với các trường hợp trì hoãn tiêm chủng, cần tiêm bù càng sớm càng tốt (ngay trong tháng nếu có thể) đối với các trường hợp trì hoãn tiêm chủng. Các địa phương cũng cần rà soát thường xuyên để lọc các đối tượng bị lỡ các mũi tiêm và tiến hành tiêm vét cho tất cả đối tượng thuộc tiêm chủng mở rộng, tránh bỏ sót đối tượng, bảo đảm tiêm chủng đầy đủ, đúng mũi, đủ liều theo quy định.

Bộ Y tế đặc biệt lưu ý đến tỷ lệ uống vaccine và tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh bại liệt, bệnh sởi nhằm bảo đảm đủ liều vaccine theo quy định. Hiện nay, tại một số nước trong khu vực Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc bệnh bại liệt và các trường hợp mắc bệnh sởi vẫn tiếp tục ghi nhận tại các địa phương trên toàn quốc.

Các địa phương cần tăng cường tập huấn cho cán bộ tiêm chủng, kiểm tra các cơ sở tiêm chủng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản lý, sử dụng vaccine bảo đảm an toàn và hiệu quả. Đồng thời, triển khai kế hoạch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia trên địa bàn quản lý.

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tại địa phương có trách nhiệm phối hợp với ngành y tế tăng cường rà soát, thống kê, quản lý đối tượng tiêm chủng, bảo đảm không bỏ sót đối tượng trong diện tiêm chủng trên địa bàn quản lý; đồng thời tăng cường công tác truyền thông về công tác tiêm chủng./.

Bộ Y tế: Đưa HPV vào danh mục tiêm chủng bắt buộc từ 1/7/2026 Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định bệnh do virus HPV ở người thuộc danh mục bệnh phải sử dụng vaccine trong tiêm chủng bắt buộc thông qua hoạt động của Chương trình tiêm chủng mở rộng.