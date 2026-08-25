Ninh Bình khẩn trương dọn dẹp, khôi phục sản xuất sau những ngày ngập lũ

Do ảnh hưởng của bão số 4, những ngày vừa qua mực nước tại các sông Hoàng Long, sông Đáy, sông Bôi tại địa bàn tỉnh Ninh Bình dâng cao khiến đời sống nhân dân tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng.

Đến ngày 25/8, mực nước trên các sông đã xuống so với đỉnh lũ, nhân dân các xã bị ảnh hưởng tranh thủ dọn dẹp để sớm ổn định lại cuộc sống.

Ghi nhận tại xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình trưa 25/8, mực nước sông Bôi tiếp tục rút nhanh, giao thông đi lại thuận lợi hơn rất nhiều so với đỉnh điểm đợt lũ những ngày vừa qua.

Thay vì di chuyển bằng thuyền qua những vùng trũng, đến thời điểm hiện tại các phương tiện giao thông cơ giới như môtô, ôtô và các loại xe máy chuyên dụng đã đi lại bình thường. Việc vận chuyển hàng hóa, vật tư phục vụ đời sống và sản xuất cơ bản đã trở lại bình thường, ngoại trừ một số khu vực sát mép sông vẫn phải dùng thuyền để di chuyển.

Bà Nguyễn Thị Hòe, thôn Gia Thủy, xã Gia Tường cho biết, những ngày vừa qua mực nước sông dâng cao khiến nước tràn cả vào sân vườn, gia đình đã phải di chuyển tài sản, vật nuôi đến các khu vực cao hơn.

Một hộ dân thôn Gia Thủy, xã Gia Tường tranh thủ dọn dẹp ổn định cuộc sống khi nước rút. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Việc đi lại cũng hết sức khó khăn, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Đến nay nước đã rút được khoảng 50 cm so với đỉnh lũ, nhân dân trong xóm bắt đầu dọn dẹp để trở lại cuộc sống bình thường.

Ông Phạm Văn Chung, Trưởng thôn Gia Thủy, xã Gia Tường chia sẻ, hoàn lưu cơn bão số 4 gây ngập úng, ngập lụt tràn cục bộ tuyến đường trục chính khu vực Ngọc Nhị (cũ) và thôn Gia Thủy mới với khoảng 60m chiều dài cùng nhiều đường nhánh khác.

Thôn có 516 hộ với trên 2.000 nhân khẩu, tại thời điểm nước lũ đỉnh điểm có khoảng 180 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có hàng chục hộ dân bị chia cắt hoàn toàn, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất.

Cũng là 1 trong nhiều khu vực ngoài đê thuộc xã Gia Tường, thôn Ngọc Ba cũng phải sống chung với lũ trong những ngày vừa qua.

Bà Lê Thu Hà, Trưởng thôn Ngọc Ba cho biết, toàn xã có 618 hộ với trên 2.500 nhân khẩu, mưa lũ những ngày qua cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống nhân dân. Trong đó có hơn 100 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, bị chia cắt khiến đi lại hết sức khó khăn. Đến nay, mặc dù nước lũ đã rút nhưng vẫn còn khoảng 10 hộ bị chia cắt, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt.

Dường như nhân dân xã Gia Tường đã quen với việc sống chung với lũ hằng năm, đặc biệt là những khu vực ngoài đê. Tuy nhiên, sự chủ động trong các phương án phòng, chống mưa lũ không thể giải quyết hết được việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân.

Ông Nguyễn Minh Lộc, Bí thư Đảng ủy xã Gia Tường cho biết, những ngày qua mưa lũ đã ảnh hưởng trực tiếp tới 7/10 thôn của xã, đều là các thôn ở ngoài đê sông Bôi.

Người dân tại một số khu vực trên địa bàn thôn Gia Thủy, xã Gia Tường vẫn phải di chuyển bằng thuyền. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Ghi nhận sáng 25/8, nước lũ đã rút khoảng 50 cm và phải mất một vài ngày nữa nước lũ mới rút hẳn. Trong những ngày qua, Đảng ủy, chính quyền xã tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống bão, mưa lũ trên địa bàn, tập trung nhân lực, phương tiện hỗ trợ nhân dân di chuyển đồ đạc để phòng khi nước lũ tiếp tục dâng cao. Đến nay, xã tiếp tục huy động lực lượng dọn dẹp các trục đường giao thông, hỗ trợ nhân dân dọn dẹp cảnh quan khu dân cư.

Ngoài địa bàn xã Gia Tường, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ như Gia Lâm, Gia Viễn, Đại Hoàng... cũng bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh môi trường, thông đường giao thông theo tinh thần “Nước rút đến đâu dọn dẹp đến đó” để sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình, sáng 25/8, mực nước sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế là 3,47m, dưới báo động 2: 0,03m; tại trạm Gián Khẩu 2,99m, dưới báo động 2: 0,11m. Sông Đáy tại trạm Phủ Lý là 3,91m, dưới báo động 3: 0,09m, tại trạm Ninh Bình là 2,55m, trên báo động 1: 0,05m.

Mặc dù mực nước đã đạt đỉnh và đang rút, nhưng Đài vẫn cảnh báo lũ trên các sông hiện tại ở mức cao, nguy cơ gây sạt lở, ngập lụt vùng ven sông, các bãi nổi giữa sông, vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê, kè tại các vị trí xung yếu, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nhiều vùng dân cư của địa phương; có thể gây nguy hiểm giao thông đường thủy, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đe dọa đến tính mạng con người./.

Ninh Bình: Nước lũ bắt đầu rút, người dân nhanh chóng dọn dẹp, ổn định cuộc sống Sau những ngày chịu ảnh hưởng của bão số 4, mực nước trên các sông tại Ninh Bình đang rút dần, người dân vùng ngập lụt khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, sớm ổn định cuộc sống.