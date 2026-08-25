Mở ra nhiều cơ hội hợp tác với Hoa Kỳ trong khắc phục hậu quả chiến tranh

Chiều 25/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh đã tiếp xã giao Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh chúc mừng Đại sứ Jennifer Wicks bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao việc Quảng Trị là địa phương đầu tiên bà đến thăm và làm việc.

Đặc biệt, việc Đại sứ dành thời gian đến viếng, dâng hương tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị là cử chỉ ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm đối với lịch sử, đất nước và con người Việt Nam nói chung, Quảng Trị nói riêng.

Ông Lê Hồng Vinh tin tưởng, với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong chính quyền Hoa Kỳ và hiểu biết về khu vực, Đại sứ Jennifer Wicks sẽ góp phần mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác thiết thực giữa Quảng Trị với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đối tác Hoa Kỳ, qua đó đóng góp tích cực vào quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh tiếp xã giao bà Jennifer Wicks, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết Quảng Trị đang tập trung xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước, trong đó có các doanh nghiệp, tổ chức và đối tác Hoa Kỳ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của Chính phủ Hoa Kỳ và các tổ chức, đối tác Hoa Kỳ đối với Quảng Trị trong khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt là công tác rà phá bom mìn. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần làm sạch đất đai, bảo đảm an toàn cho người dân mà còn mở rộng không gian phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Hiện Quảng Trị đang triển khai Chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2026-2035, phấn đấu trở thành địa phương đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chí “Tỉnh an toàn về bom mìn” vào năm 2035.

Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ cùng các đối tác Hoa Kỳ trong khảo sát, rà phá bom mìn, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chiến tranh và nâng cao năng lực cho các cơ quan chuyên trách.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Một lĩnh vực hợp tác được Quảng Trị đánh giá cao là Chương trình Đối tác Thái Bình Dương-Bạn bè Thái Bình Dương. Việc Quảng Trị được lựa chọn triển khai chương trình trong hai năm liên tiếp 2025 và 2026, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Chính phủ Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế đối với địa phương.

Bên cạnh khắc phục hậu quả chiến tranh, Quảng Trị mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đối tác Hoa Kỳ trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, y tế, chuyển đổi số, năng lượng sạch, thích ứng với biến đổi khí hậu, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển sinh kế bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hồng Vinh cũng trân trọng những nỗ lực của Hoa Kỳ trong phối hợp tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam (MIA). Theo ông, các hoạt động hợp tác nhân đạo này có ý nghĩa đặc biệt, góp phần hàn gắn những mất mát của chiến tranh, xây dựng lòng tin và tạo nền tảng quan trọng cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Hiện Quảng Trị đang tích cực triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Việt Nam. Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và các kết quả nghiên cứu phù hợp từ phía Hoa Kỳ, nhất là những phương pháp, kỹ thuật phục vụ công tác tìm kiếm và xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Jennifer Wicks khẳng định Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương của Việt Nam, trong đó có tỉnh Quảng Trị, trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt là rà phá bom mìn. Bà cho biết sẽ luôn quan tâm, ủng hộ và làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quảng Trị với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đối tác Hoa Kỳ trong thời gian tới./.

Việt Nam-Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, giám định ADN liệt sỹ Đại tướng Nguyễn Tân Cương hội kiến Đô đốc Samuel Paparo. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, tìm kiếm quân nhân mất tích.

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