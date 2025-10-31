Việt Nam - Hoa Kỳ ký kết hợp tác về tăng cường khắc phục hậu quả chiến tranh

Việt Nam và Hoa Kỳ ký Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, mở rộng phối hợp trong 5 lĩnh vực trọng tâm, hướng tới củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Sáng 31/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Chiến tranh, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ký Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Bản ghi nhớ cụ thể hóa cam kết trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, tập trung vào 5 lĩnh vực: khắc phục bom mìn, xử lý dioxin, hỗ trợ người khuyết tật, tìm kiếm – quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam và quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh.

Phát biểu tại lễ ký, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định đây là dấu mốc quan trọng nhân 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ, thể hiện thiện chí, trách nhiệm và niềm tin chiến lược giữa hai nước.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper nhấn mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là nền tảng vững chắc để thúc đẩy quan hệ Việt – Mỹ phát triển toàn diện và bền vững./.