Chính trị

Đổi mới tư duy phát triển kết cấu hạ tầng trên 5 phương diện chính

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 phương diện cần đổi mới trong phát triển kết cấu hạ tầng, từ quy hoạch, đầu tư đến huy động nguồn lực và phát triển năng lực sản xuất trong nước.

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Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 139-TB/VPTW ngày 8/8/2026 thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tại buổi làm việc với các cơ quan về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.

Nội dung Thông báo số 139-TB/VPTW nêu rõ, ngày 6/8/2026, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Theo đó, cần đổi mới tư duy phát triển kết cấu hạ tầng trên 5 phương diện chính:

Thứ nhất, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông trong quy hoạch và đầu tư.

Thứ hai, lấy chất lượng phục vụ và hiệu quả thực tế làm mục tiêu.

Thứ ba, phát triển hài hòa hạ tầng vật chất, hạ tầng số và hạ tầng tự nhiên.

Thứ tư, phát triển kết cấu hạ tầng phải trở thành một ngành kinh tế chiến lược, tạo ra thị trường lớn để phát triển năng lực sản xuất trong nước.

Thứ năm, phát huy vai trò định hướng, dẫn dắt của Nhà nước trong huy động nguồn lực./.

(TTXVN/Vietnam+)
#kết cấu hạ tầng #phát triển #đầu tư #kinh tế chiến lược #quy hoạch #kinh tế Việt Nam #NQ 13-bt
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KẾT LUẬN SỐ 18-KL/TW HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 2 BCH TW ĐẢNG KHÓA XIV

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