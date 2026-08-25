Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026, tính đến ngày 13/8/2026, tỉnh Bắc Ninh đứng đầu trong số 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Cụ thể, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Bắc Ninh là 15.500 tỷ đồng. Tính đến ngày 13/8/2026, toàn tỉnh đã giải ngân được 9.900 tỷ đồng, đạt 63,6% kế hoạch được giao. Với kết quả này, Bắc Ninh trở thành địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước, vượt xa mức bình quân chung của toàn quốc (45,3%).

Về cơ cấu nguồn vốn giải ngân, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương đạt tỷ lệ giải ngân nổi bật với 9.900 tỷ đồng, bằng 65,3% so với kế hoạch triển khai. Nếu không tính phần kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên theo quy định để bổ sung cho nguồn vốn đầu tư công (757,9 tỷ đồng), tỷ lệ giải ngân trên tổng nguồn vốn thực tế triển khai của địa phương đạt tới 66,8%.

Kết quả bứt phá trên là nhờ sự chỉ đạo sát sao và những giải pháp điều hành linh hoạt, đồng bộ từ Ủy ban Nhân dân tỉnh với trọng tâm là gắn trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng các ngành, đơn vị, địa phương với tiến độ phân bổ và giải ngân vốn. Các cấp tăng cường kiểm tra thực địa, bám sát các dự án trọng điểm, xây dựng kịch bản tiến độ chi tiết theo tuần, tháng để kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh.

Song song với đó, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư được tập trung xử lý dứt điểm nhằm tạo mặt bằng sạch cho thi công. Tỉnh cũng đẩy mạnh phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực VI nhằm rút ngắn thời gian kiểm soát chi, hỗ trợ thủ tục nghiệm thu, thanh toán và thu hồi tạm ứng. Đặc biệt, cơ chế điều phối vốn được thực hiện linh hoạt: chủ động rà soát, cắt giảm vốn từ các dự án chậm triển khai để điều chuyển cho các công trình có tiến độ tốt, quyết không để xảy ra tình trạng "vốn chờ dự án."

Áp lực giải ngân vẫn lớn ở nhiều địa phương

Trong khi Bắc Ninh đang dẫn đầu về tỷ lệ giải ngân, bức tranh chung của cả nước cho thấy áp lực trong những tháng cuối năm vẫn rất lớn.

Theo Bộ Tài chính, trong tuần từ ngày 6-13/8, giải ngân đầu tư công cả nước tăng hơn 30.000 tỷ đồng, đưa tỷ lệ thực hiện lên 45,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Riêng Bộ Quốc phòng giải ngân hơn 19.061 tỷ đồng trong tuần, chiếm khoảng 63,4% phần giá trị giải ngân tăng thêm của cả nước.

Tính đến ngày 13/8, có 20 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung. Tuy nhiên, tại một số địa phương có quy mô kế hoạch vốn rất lớn, lượng vốn còn phải giải ngân trong thời gian còn lại vẫn lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh là trường hợp đáng chú ý. Địa phương được giao kế hoạch vốn lớn nhất trong nhóm các tỉnh, thành phố, đến ngày 13/8 đạt tỷ lệ giải ngân 44,7%. Trong tuần từ 6-13/8, Thành phố Hồ Chí Minh giải ngân thêm gần 1.273 tỷ đồng, nhưng vẫn còn khoảng 81.600 tỷ đồng cần thực hiện trong thời gian còn lại của năm. Với quy mô vốn rất lớn, tiến độ giải ngân của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả chung của cả nước.

Hà Nội có diễn biến tích cực hơn khi trong cùng tuần giải ngân thêm hơn 2.097 tỷ đồng, đưa tỷ lệ thực hiện lên 63,2% kế hoạch. Kết quả này cho thấy dù quy mô vốn lớn, nếu dự án có khối lượng thực hiện và thủ tục thanh toán được tổ chức tốt, địa phương vẫn có thể tạo ra giá trị giải ngân đáng kể trong từng kỳ.

(Ảnh minh họa. Công Phong/TTXVN)

Tại Hưng Yên, đến ngày 13/8, địa phương còn hơn 27.200 tỷ đồng vốn kế hoạch Thủ tướng giao chưa giải ngân. Trong tuần gần nhất, giá trị giải ngân tăng thêm khoảng 206 tỷ đồng. Đây là khối lượng vốn lớn cần được đẩy nhanh trong những tháng cuối năm, nhất là khi nhiều dự án có thể tạo bước tăng mạnh về giá trị thanh toán khi khối lượng thi công được hoàn thành.

Ninh Bình lại đang chịu áp lực từ tỷ lệ thực hiện thấp. Đến ngày 13/8, địa phương mới giải ngân 29,8% kế hoạch vốn được giao, còn gần 24.700 tỷ đồng chưa giải ngân. Dù giá trị giải ngân đã tăng qua các kỳ báo cáo, tỷ lệ thực hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với bình quân cả nước.

Trong khi đó, Hải Phòng đã giải ngân 49,9% kế hoạch, cao hơn mức bình quân chung. Tuy nhiên, trong tuần từ 6-13/8, giá trị giải ngân chỉ tăng khoảng 131 tỷ đồng. Với kế hoạch vốn cả năm gần 38.800 tỷ đồng và hơn 19.000 tỷ đồng còn phải thực hiện, tiến độ trong các tháng tới vẫn là vấn đề cần được theo dõi sát.

Sự khác biệt về kết quả giữa các địa phương cho thấy giải ngân đầu tư công phụ thuộc không chỉ vào quy mô nguồn vốn mà còn vào tiến độ chuẩn bị dự án, giải phóng mặt bằng, năng lực tổ chức thi công và khả năng hoàn thiện thủ tục thanh toán./.

Bắc Ninh đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8,5% Để đạt mục tiêu, tỉnh xác định việc mở rộng thị trường, nâng sức mua, thúc đẩy tiêu dùng trong nước và tăng cường kết nối giữa sản xuất với phân phối là những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.