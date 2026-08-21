Nga sắp đưa đồng ruble kỹ thuật số vào giao dịch

Theo thông báo của Ngân hàng trung ương, ngày 1/9, đồng ruble kỹ thuật số sẽ chính thức lưu thông tại Nga và tất cả các giao dịch bằng đồng tiền này sẽ miễn phí cho người dân Nga. Đối với các doanh nghiệp, phí hoa hồng sẽ ở mức tối thiểu so với phí ngân hàng hiện hành cho các dịch vụ tương tự.

Các ứng dụng di động của các ngân hàng lớn sẽ xuất hiện một nút đặc biệt được cài đặt mới cho loại tiền mới. Các ngân hàng này bao gồm Sberbank, VTB, Gazprombank, Alfa-Bank, T-Bank và một số tổ chức tín dụng khác.

Cho đến nay ngành tài chính đã hoàn tất việc tích hợp các nền tảng kỹ thuật số của mình với nền tảng blockchain của Ngân hàng trung ương Nga, được thiết kế cho hoạt động của đồng ruble kỹ thuật số và các giao dịch với nó.

Giờ đây, các ứng dụng di động của các ngân hàng lớn nhất Nga sẽ cho phép người dùng truy cập nền tảng của cơ quan quản lý, mở ví điện tử, chuyển đổi ruble tiền mặt sang ruble kỹ thuật số theo tỷ lệ 1:1, thanh toán hàng hóa và dịch vụ, và chuyển tiền đến ví của người dùng khác. Tất cả các giao dịch này sẽ được miễn phí, nhà phân tích Natalia Milchakova tại Freedom Global, mô tả.

Hạn chế duy nhất là mức trần 300.000 ruble mỗi tháng đối với các khoản chuyển tiền từ tài khoản không dùng tiền mặt tại một ngân hàng sang tài khoản kỹ thuật số.

Với doanh nghiệp, họ sẽ phải chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho loại tiền tệ mới, phải đáp ứng hai tiêu chí do Ngân hàng trung ương đặt ra. Thứ nhất, doanh thu của công ty trong năm 2025 phải vượt 120 triệu ruble. Thứ hai, công ty phải có thỏa thuận mua lại với một ngân hàng có tầm quan trọng hệ thống.

Đối với các ngân hàng thương mại, điều này có thể đồng nghĩa với việc mất khách hàng vì không thể cho vay từ tiền số của khách hàng.

Do đó, các ngân hàng sẽ cố gắng bù đắp khoản lợi nhuận bị mất bằng cách, ví dụ, trở thành nhà điều hành nền tảng kỹ thuật số, cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào ví điện tử và kiếm tiền từ các sản phẩm và dịch vụ mới.

Về phía nhà nước, mục tiêu chiến lược có lẽ là địa chính trị. Tiền số là công cụ để giảm sự phụ thuộc vào ngoại tệ. Nó có thể được coi là nền tảng cho một cơ sở hạ tầng thanh toán thay thế trong tương lai, bao gồm cả việc thanh toán với các quốc gia "thân thiện."

Giới chuyên gia chỉ ra rằng, vì mọi giao dịch tại Ngân hàng trung ương đều có thể được theo dõi, giờ đây nhà nước có thể giám sát việc sử dụng ngân sách một cách có mục đích./.

Nga bắt đầu triển khai rộng rãi đồng ruble kỹ thuật số Nga bắt đầu sử dụng rộng rãi đồng ruble kỹ thuật số trong ngân sách, ngân hàng và thanh toán, hướng tới phương thức thanh toán phổ biến trong 5-7 năm tới.