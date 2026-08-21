Fed thận trọng trước động thái can thiệp thị trường trái phiếu của Bộ Tài chính

Hai quan chức cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa lên tiếng bày tỏ sự thận trọng khi đánh giá tác động từ những thay đổi trong chính sách quản lý nợ của Bộ Tài chính đối với các quyết sách tiền tệ.

Các chuyên gia nhấn mạnh Fed sẽ duy trì tính độc lập tuyệt đối, trong bối cảnh Bộ Tài chính Mỹ vừa có động thái can thiệp mạnh tay vào thị trường trái phiếu.

Ngày 19/8, Bộ Tài chính Mỹ đã quyết định đẩy mạnh nhịp độ mua lại trái phiếu chính phủ dài hạn. Động thái này diễn ra sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn tăng vọt do thị trường lo ngại về khoản nợ công khổng lồ của chính phủ Mỹ, lạm phát dai dẳng vượt mục tiêu 2% của Fed và những xáo trộn trong dòng vốn đầu tư.

Tuy nhiên, hiệu ứng từ đợt can thiệp này diễn ra khá ngắn ngủi. Lợi suất trái phiếu đã nhanh chóng bật tăng trở lại trong ngày 20/8, xóa sạch đà giảm sâu của phiên liền trước.

Trả lời phỏng vấn CNBC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lý giải việc tăng cường mua lại trái phiếu là nhằm phát đi thông điệp: Lợi suất hiện tại không phản ánh đúng nền tảng vĩ mô cơ bản của nền kinh tế.

Sự can thiệp của Bộ Tài chính đang đặt ra thách thức tiềm ẩn cho Fed, bởi nó có thể khiến thị trường tài chính nhầm lẫn về việc cơ quan nào mới thực sự dẫn dắt các điều kiện tài chính vĩ mô. Nếu Bộ Tài chính nới lỏng các điều kiện tài chính trong khi Fed vẫn muốn thắt chặt để hạ nhiệt lạm phát, kịch bản này có thể đẩy hai cơ quan vào thế đối đầu và củng cố thêm lý do để Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Trước diễn biến trên, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem khẳng định cơ quan này chỉ tập trung vào thị trường lao động và lạm phát. Vị quan chức này, người từng cho rằng Fed lẽ ra nên tăng lãi suất thay vì giữ nguyên ở biên độ 3,5-3,75% trong cuộc họp ngày 28-29/7, đã để ngỏ khả năng ủng hộ việc thắt chặt chính sách trong cuộc họp sắp tới vào ngày 15-16/9. Theo ông, "các điều kiện tài chính hiện tại đang khá nới lỏng."

Cùng chung quan điểm, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, bà Mary Daly nhận định mức lợi suất trái phiếu dài hạn hiện nay chưa mang lại đủ tín hiệu định hướng cho các đợt điều chỉnh chính sách sắp tới. Bà Daly, người ủng hộ mạnh mẽ quyết định giữ nguyên lãi suất trong tháng trước, cho biết vẫn đang theo dõi sát sao lợi suất trái phiếu dài hạn để đánh giá triển vọng.

Khi được hỏi liệu việc Bộ Tài chính chuyển hướng sang phát hành nợ ngắn hạn có gây khó khăn cho chính sách tiền tệ hay không, bà Daly tỏ ra thận trọng: "Hiện tượng này vẫn đang ở giai đoạn đầu, tôi không muốn vội vàng đưa ra nhận định khi chúng ta chưa có đủ thời gian để cân nhắc thấu đáo các vấn đề đó."

Giới phân tích cảnh báo, nếu Bộ Tài chính đẩy mạnh phát hành trái phiếu ở các kỳ hạn ngắn, động thái này có thể đẩy lãi suất thị trường lên cao, gây thách thức kỹ thuật cho hệ thống kiểm soát lãi suất của Fed, vốn phụ thuộc vào việc điều tiết thanh khoản trên thị trường tiền tệ.

Dù vậy, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã lên tiếng xoa dịu những lo ngại về sự bất đồng nội bộ. Ông khẳng định mọi quyết định về lãi suất của Fed đều hoàn toàn tách biệt với các hành động của Bộ Tài chính. Hai bên cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ nếu Fed có bất kỳ sự thay đổi nào đối với bảng cân đối kế toán, nhằm đảm bảo sự ổn định chung của thị trường./.

Thị trường lao động ổn định tạo dư địa cho Fed trong cuộc chiến chống lạm phát Sự ổn định của thị trường lao động cùng với những dấu hiệu cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt, nếu tiếp tục duy trì, có thể tạo điều kiện để Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tới.