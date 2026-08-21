Giá tiền điện tử Bitcoin tăng hơn 20% chỉ trong hai ngày

Giá Bitcoin đã tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 21/8 sau diễn biến mới liên quan đến dự luật tiền điện tử tại Mỹ kết hợp với động thái bất ngờ của Bộ Tài chính Mỹ trong việc tăng cường mua lại trái phiếu chính phủ, qua đó thúc đẩy dòng tiền chuyển dịch sang các tài sản rủi ro hơn.



Giá Bitcoin, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo giá trị thị trường, đã tăng 6,9%, lên mức 77.675,94 USD sau khi chạm mốc cao nhất kể từ tháng 5.

Như vậy, giá Bitcoin đã tăng hơn 20% kể từ ngày 19/8. Phiên giao dịch ngày 21/8 đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp Bitcoin ghi nhận mức tăng giá trên 5%.



Đà tăng mạnh mẽ này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/8 kêu gọi các nhà lập pháp nhanh chóng thông qua dự luật Clarity (nhằm thúc đẩy việc sử dụng tiền điện tử) hiện đang gặp trở ngại tại Thượng viện.

Bên cạnh đó, việc Bộ Tài chính Mỹ nỗ lực hạ chi phí vay dài hạn bằng cách tăng gấp đôi quy mô mua lại trái phiếu chính phủ, đã làm cho các khoản đầu tư an toàn trở nên kém hấp dẫn hơn, qua đó thúc đẩy các nhà đầu tư dịch chuyển dòng tiền sang những kênh đầu tư có độ rủi ro cao hơn nhưng mang lại lợi nhuận kỳ vọng tốt hơn.

Động thái can thiệp này được đưa ra sau khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2007, thời điểm ngay trước khi xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu./.

Bitcoin vượt mốc 75.000 USD nhờ chính sách của Bộ Tài chính Mỹ Tâm lý lạc quan trên thị trường tiền kỹ thuật số cũng được củng cố sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và các lãnh đạo trong ngành, trong đó có lãnh đạo của Coinbase Global Inc. và Payward Inc.

​