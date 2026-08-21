Quảng Trị tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, nỗ lực thi công trước mùa mưa bão

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến hết tháng 8/2026 đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn.

Tỉnh Quảng Trị cảnh báo tiến độ giải ngân đang có dấu hiệu chững lại, trong khi thời điểm hiện nay thuận lợi để tăng tốc thi công trước mùa mưa bão.

Theo số liệu thống kê, đến ngày 31/7, Quảng Trị có tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 hơn 5.025 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 2.285 tỷ đồng, đạt 45,47%.

Từ nay đến hết tháng Tám, tỉnh Quảng Trị giao thêm chỉ tiêu giải ngân hơn 858 tỷ đồng cho các đơn vị nhằm nâng tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh lên tối thiểu 60%.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu và chủ đầu tư đề cao trách nhiệm người đứng đầu, khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc tiến độ; đồng thời phân công lãnh đạo cụ thể phụ trách từng dự án, bảo đảm giải ngân đúng số vốn được giao.

Tại tỉnh Quảng Trị, đến ngày 31/7, nhiều đơn vị vẫn có tỷ lệ giải ngân dưới 50%. Đơn cử như Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh mới đạt 45,9% kế hoạch; Sở Tài chính đạt 47,5%; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 41,8%; Ban Quản lý Khu kinh tế đạt 37,4%; Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới đạt 35,4%.

Đáng chú ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường mới giải ngân hơn 2,7 tỷ đồng trong tổng số hơn 39 tỷ đồng, đạt 7%; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt 21,8%.

Ở khối địa phương, áp lực giải ngân cũng rất lớn. Ủy ban Nhân dân phường Đông Hà mới đạt 30%, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Hới đạt 28,9%, phường Nam Đông Hà đạt 20,1%, phường Đồng Thuận đạt 26,9%. Một số địa phương có tỷ lệ rất thấp như xã Diên Sanh 5,9%, xã Cam Lộ 8%, xã Cửa Tùng 10,8%, xã Khe Sanh 13,5%, xã Hướng Phùng 19,2% và xã Vĩnh Linh 20,2%.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị chưa đạt 60% đến ngày 31/7 phải bảo đảm đến hết tháng Tám đạt tối thiểu 60%; những đơn vị đã đạt hoặc gần đạt mức này tiếp tục phấn đấu tăng thêm khoảng 5%.

Trong khi đó, các đơn vị có kết quả cao được giao mục tiêu cao hơn. Công an tỉnh đã giải ngân 70%, được giao mục tiêu 75%; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt 65,5%, mục tiêu 70%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Đồng Hới đạt 76%, mục tiêu 81%.

Một số địa phương đạt tỷ lệ rất cao như xã Kim Phú 99,4%, xã Đakrông 94,3%, xã Hướng Hiệp 93,3%, xã Tuyên Phú 90,9% và xã Ba Lòng 90%.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh yêu cầu các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để đẩy nhanh tiến độ.

Lãnh đạo được phân công phụ trách từng dự án phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để tình trạng vốn đã bố trí nhưng chậm được giải ngân.

Tỉnh Quảng Trị giao Sở Tài chính rà soát, tính toán tỷ lệ giải ngân đến hết tháng Tám trên cơ sở số liệu kế hoạch vốn thực tế và số liệu giải ngân của Kho bạc Nhà nước khu vực XII, làm cơ sở tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu cho các tháng tiếp theo.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị xác định tăng tốc giải ngân trong thời điểm này vừa góp phần hoàn thành kế hoạch vốn năm 2026, vừa tạo điều kiện đẩy nhanh thi công, hoàn thành các hạng mục trước mùa mưa bão, hạn chế nguy cơ phát sinh chậm tiến độ do thời tiết.

Các đơn vị được yêu cầu nghiêm túc thực hiện chỉ tiêu được giao, góp phần duy trì tỷ lệ giải ngân của tỉnh cao hơn mức bình quân chung cả nước./.

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