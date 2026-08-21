Chuẩn hóa sổ sách kế toán để nâng cao hiệu quả quản trị trong dài hạn

Khi quản lý thuế ngày càng dựa trên dữ liệu số và khả năng đối chiếu, liên thông thông tin, sổ sách kế toán không còn chỉ phục vụ kê khai, quyết toán thuế mà trở thành nền tảng giúp doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền, hạn chế rủi ro và nâng cao tính minh bạch trong quản trị tài chính.

Đây là nội dung được tập trung trao đổi tại Hội nghị đối thoại “Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và giải pháp chuẩn hóa hệ thống sổ sách kế toán,” do Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội, thuộc Sở Tài chính Hà Nội, tổ chức ngày 19/8.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm, cho biết thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và công tác kế toán có mối quan hệ chặt chẽ, tác động trực tiếp đến tính minh bạch và hiệu quả quản trị tài chính của doanh nghiệp.

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, mỗi giao dịch đều gắn với hóa đơn, chứng từ và dữ liệu kế toán. Vì vậy, việc xác định đúng nghĩa vụ thuế không chỉ phụ thuộc vào khả năng nắm bắt chính sách mà còn gắn trực tiếp với chất lượng của hệ thống sổ sách và chứng từ.

Theo bà Hoàng Anh, trong bối cảnh quản lý thuế ngày càng được số hóa và dựa trên khả năng đối chiếu dữ liệu, doanh nghiệp cần tổ chức hệ thống kế toán theo hướng thống nhất, đầy đủ và chính xác.

Hội nghị được tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật những quy định và nội dung cần lưu ý khi thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời từng bước chuẩn hóa công tác kế toán, tạo nền tảng cho việc kê khai, quyết toán và thực hiện nghĩa vụ thuế minh bạch, chính xác và hiệu quả.

Chính sách mở hơn, yêu cầu tuân thủ cao hơn

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp đã trao đổi về nhiều vấn đề thường phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách thuế.

Đối với thuế thu nhập cá nhân, các nội dung được quan tâm gồm cách xác định thu nhập chịu thuế, các khoản thu nhập được miễn thuế, giảm trừ, khấu trừ và quyết toán thuế.

Đây là những vấn đề liên quan trực tiếp đến việc quản lý tiền lương, thu nhập của người lao động cũng như trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thuế của doanh nghiệp.

Với thuế thu nhập doanh nghiệp, hội nghị tập trung làm rõ cách xác định doanh thu, thu nhập chịu thuế và các khoản chi phí được trừ khi tính thuế, đồng thời cập nhật những chính sách về ưu đãi, miễn, giảm thuế và các vấn đề thường phát sinh trong quá trình thực hiện.

Theo các chuyên gia, việc xác định đúng doanh thu, chi phí và điều kiện để một khoản chi được tính vào chi phí được trừ có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế sai sót và rủi ro thuế.

Ông Nguyễn Văn Phụng, chuyên gia cấp cao về thuế, cho biết chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp mới có nhiều nội dung cởi mở, với nguyên tắc doanh nghiệp được trừ những khoản chi phí thực tế phát sinh nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Đối với các khoản chi từ 5 triệu đồng trở lên, doanh nghiệp phải thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt để được tính vào chi phí được trừ.

Theo ông Phụng, quy định này góp phần bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý nhà nước, kết nối giữa quản lý dòng tiền và các giao dịch trong xã hội, đồng thời tạo môi trường kinh doanh lành mạnh hơn.

“Chính sách khá rõ ràng và có nhiều nội dung cởi mở. Về nguyên tắc, doanh nghiệp được trừ những khoản chi thực tế phát sinh, có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Với khoản chi từ 5 triệu đồng trở lên, doanh nghiệp phải thanh toán không dùng tiền mặt,” ông nói.

Ông cho rằng quy định này cũng có thể giúp doanh nghiệp giảm những khoản chi phí không chính thức từng phát sinh trong quá trình hoạt động.

Tuy nhiên, việc chính sách được mở rộng theo hướng thuận lợi hơn cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động thích ứng và nâng cao ý thức tuân thủ. Các khoản chi muốn được tính vào chi phí được trừ phải phản ánh đúng giao dịch thực tế, có đầy đủ chứng từ và đáp ứng điều kiện về phương thức thanh toán.

Đối thoại giúp doanh nghiệp hiểu đúng chính sách

Ông Vũ Ngọc Thương, thành viên sáng lập Tập đoàn Nhân lực công nghệ cao và Robot thông minh VTG, cho biết doanh nghiệp có thể tìm hiểu chính sách thuế qua nhiều nguồn tài liệu khác nhau.

Tuy nhiên, việc tham dự các hội nghị đối thoại trực tiếp giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin rõ ràng hơn và giải đáp những vấn đề phát sinh trong thực tế.

“Chúng tôi có thể tìm hiểu thông tin qua các tài liệu khác nhau. Nhưng việc gặp gỡ trực tiếp, đặc biệt tại một hội nghị nhấn mạnh tính đối thoại như thế này, giúp doanh nghiệp tiếp nhận thông tin trực tiếp và hiểu rõ hơn về các chính sách thuế,” ông nói.

Theo các đại biểu, đối thoại không chỉ giúp doanh nghiệp cập nhật quy định mới mà còn tạo cơ hội để phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng. Qua đó, doanh nghiệp có thể nhận diện sớm các rủi ro và điều chỉnh quy trình kế toán, kê khai thuế phù hợp./.