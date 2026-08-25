Bitcoin đã vượt mốc 80.000 USD lần đầu tiên kể từ giữa tháng Năm

Ngày 25/8, đồng bitcoin đã vượt mốc 80.000 USD/BTC lần đầu tiên kể từ giữa tháng 5/2026, trong bối cảnh tâm lý lạc quan đang trở lại trên thị trường tiền số sau một thời gian dài chịu sức ép. Một loạt tín hiệu tích cực đã thúc đẩy giá bitcoin tăng mạnh.

Bitcoin, đồng tiền số lớn nhất thế giới, tăng tới 2,9%, lên 81.257 USD/BTC trong phiên giao dịch sáng ngày 25/8 tại châu Á, mức cao nhất kể từ ngày 15/5.

Đà tăng này diễn ra sau khi bitcoin tăng 23% trong 7 ngày kết thúc ngày 23/8, mức tăng theo tuần mạnh nhất trong khoảng 3 năm. Tuy nhiên, giá bitcoin vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh khoảng 126.000 USD/BTC ghi nhận hồi tháng 10/2025.

Bitcoin đang lấy lại sức hút khi những kỳ vọng về xu hướng “suy giảm giá trị tiền tệ” được khơi lại sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuần trước thông báo Mỹ sẽ đẩy mạnh mua lại trái phiếu, nhằm kéo lợi suất trái phiếu dài hạn xuống thấp hơn. Động thái này đã thúc đẩy một đợt bán USD mới.

Những người hoài nghi cho rằng kế hoạch trên là thêm một dấu hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn chưa sẵn sàng thực hiện những biện pháp khó khăn để giảm thâm hụt ngân sách.

Bitcoin ban đầu được tạo ra với mục đích giúp người sử dụng tránh tác động của việc tiền pháp định mất giá và lạm phát do các ngân hàng trung ương gia tăng cung tiền.

Bà Lacie Zhang, chuyên gia phân tích nghiên cứu tại Bitget Wallet, nhận định: “Bối cảnh kinh tế vĩ mô trở nên thuận lợi hơn sau khi kế hoạch mở rộng mua lại trái phiếu dài hạn của Bộ Tài chính Mỹ khiến đồng USD suy yếu và khơi lại xu hướng đầu tư dựa trên kỳ vọng tiền tệ mất giá đối với cả bitcoin và vàng."

Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bitcoin giao ngay ghi nhận dòng vốn vào theo tuần mạnh nhất trong 10 tháng qua khi giá bitcoin tăng vọt. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, 13 quỹ ETF được niêm yết tại Mỹ thu hút tổng cộng 1,92 tỷ USD trong tuần trước, mức cao nhất kể từ đầu tháng 10 năm ngoái. Các quỹ này cũng ghi nhận lượng vốn đổ vào trong một ngày lớn nhất trong hơn 3 tháng, với 606,3 triệu USD vào ngày 20/8.

Thị trường tiền số còn được tiếp thêm động lực trong ngày ông Bessent công bố kế hoạch khi Tổng thống Donald Trump có cuộc gặp với các lãnh đạo ngành tiền số. Cuộc gặp giúp khơi lại kỳ vọng về cam kết của chính quyền Tổng thống Trump đối với lĩnh vực này.

Bitcoin phần lớn đi xuống kể từ đầu năm 2026 đến nay, sau đợt bán tháo hồi tháng 10/2025, diễn ra ngay sau khi đồng tiền số này đạt mức cao kỷ lục./.

Tiến sát 80.000 USD, bitcoin hướng đến tuần tăng mạnh nhất trong hơn 3 năm Đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới có thời điểm tăng 9,4%, lên khoảng 77.500 USD vào cuối phiên 21/8 tại New York, Bitcoin đã tăng khoảng 23% trong tuần này.