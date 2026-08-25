Đến năm 2045, Việt Nam phải có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, xanh, an toàn, có khả năng chống chịu cao; kết nối thông suốt lãnh thổ, gắn kết kinh tế trong nước với thị trường thế giới.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 139-TB/VPTW ngày 8/8/2026 thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tại buổi làm việc với các cơ quan về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII. Nội dung Thông báo số 139-TB/VPTW nêu rõ, ngày 6/8/2026, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Theo đó, đến năm 2045, Việt Nam phải có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, xanh, an toàn, có khả năng chống chịu cao; kết nối thông suốt lãnh thổ, gắn kết kinh tế trong nước với thị trường thế giới.

Tầm nhìn đó cần được thể hiện qua hệ thống kết cấu hạ tầng với 7 thành tố đặc trưng là:

- Xây dựng hạ tầng giao thông trục xương sống Bắc-Nam và hành lang Đông-Tây thế hệ mới.

- Xây dựng mạng lưới năng lượng-dữ liệu quốc gia.

- Nâng cao năng lực hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nguồn nước.

- Xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia có năng lực cung cấp dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện nhất.

- Xây dựng, định hình phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng đa tầng (hạ tầng ngầm, hạ tầng biển, hạ tầng tầm thấp và từng bước xây dựng hạ tầng không gian vũ trụ).

- Hiện đại hóa hệ điều hành hạ tầng quốc gia, hình thành mô hình số thống nhất về giao thông, năng lượng, viễn thông, thủy lợi, đô thị, công nghiệp, dân cư, đất đai và môi trường.

- Kiến tạo những công trình biểu trưng cho tầm vóc quốc gia./.