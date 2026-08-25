Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của các đảng viên lão thành

Chiều 25/8, tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành do Đảng bộ thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức.

Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu; lãnh đạo sở, ban, ngành thành phố Hải Phòng; các đồng chí Đảng viên lão thành và đại diện gia đình các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng.

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), thực hiện quy định thi hành Điều lệ Đảng, Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong đợt 2/9/2026 có 18.524 Đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên, trong đó có 22 đồng chí được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 25 đồng chí được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng và gắn Huy hiệu 80 năm cho 6 đồng chí và đại diện gia đình 1 đồng chí; Huy hiệu 75 năm và 70 năm cho 7 đồng chí có mặt tại buổi lễ.

Thủ tướng đã đến thăm, trực tiếp trao và gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đoàn Thế Đính (Cao Văn), 99 tuổi, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, nguyên quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tại tư gia ở phường Hồng Bàng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ trao tặng huy hiệu 80, 70 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng và xúc động đến dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hải Phòng; nêu rõ Quốc khánh 2/9 là ngày lễ trọng đại của dân tộc, là dịp để cùng tự hào nhìn lại chặng đường 81 năm độc lập, tự do, thống nhất, xây dựng, phát triển đất nước và thành quả vĩ đại của sự nghiệp cách mạng hơn 96 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trên hành trình đó đã ghi dấu hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là các đảng viên lão thành - những người đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, đi theo Đảng từ những năm tháng đất nước còn muôn vàn khó khăn, gian khổ.

Thủ tướng nhấn mạnh hôm nay, chúng ta đặc biệt trân trọng và tri ân những đồng chí đã có 80 năm, 75 năm và 70 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng; đây không chỉ là những dấu mốc về thời gian, mà là hành trình của sự rèn luyện, cống hiến và lòng thủy chung son sắt với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Trong suốt chặng đường ấy, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, các đồng chí vẫn luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh của người cộng sản, nêu gương, đi đầu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận tâm cống hiến vì sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Thủ tướng xúc động và trân trọng khi được biết trong số các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng hôm nay có nhiều đồng chí đã vào Đảng từ năm 1947, 1948 - những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, khẳng định đó là những tấm gương tiêu biểu, đã dành trọn cả cuộc đời, trí tuệ và sức lực của mình cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân.

Trong suốt quá trình công tác, các đồng chí được trao huy hiệu Đảng hôm nay dù giữ các cương vị, công việc và hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung một lý tưởng - phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; luôn nỗ lực đóng góp vào quá trình phát triển của Đảng bộ thành phố Hải Phòng và của đất nước. Mỗi tấm Huy hiệu được trao hôm nay không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân và gia đình các đồng chí, mà còn là niềm tự hào của chi bộ, đảng bộ nơi các đồng chí sinh hoạt và Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng nêu rõ việc tổ chức trao Huy hiệu Đảng vào dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thể hiện sự trân trọng, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ thành phố Hải Phòng đối với các đồng chí, những đảng viên đã suốt đời giữ vững lý tưởng cách mạng, tận tụy cống hiến cho quê hương, đất nước, giúp lan tỏa tinh thần yêu nước, bồi đắp niềm tự hào, giáo dục truyền thống cách mạng; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, nhất là trong thế hệ trẻ, góp phần tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ thành phố Hải Phòng và của toàn Đảng ta.

Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra là phát triển nhanh, bền vững, đồng thời lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của sự phát triển; với mục tiêu cao nhất là xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, để mỗi người dân được thụ hưởng ngày càng đầy đủ hơn những thành quả của công cuộc đổi mới và phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Vì vậy Hải Phòng với vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước và có nhiều tiềm năng, lợi thế phải là một trong những địa phương tiên phong, phát triển nhanh nhất, bền vững nhất và đóng góp xứng đáng cho việc hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Đó là cách thiết thực nhất để chúng ta tiếp nối và xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội của thành phố tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của các đồng chí đảng viên lão thành; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, người cao tuổi và các đối tượng chính sách.

Các bên liên quan cần coi việc chăm lo, gần gũi, lắng nghe và tiếp thu ý kiến tâm huyết của các thế hệ cán bộ, đảng viên lão thành không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một cách để tiếp nhận những kinh nghiệm quý báu, những bài học thực tiễn và những giá trị đã được kiểm chứng qua thời gian.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức trao tặng bằng hình thức phù hợp, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, đúng quy định đối với các đồng chí đảng viên được tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng nhưng vì điều kiện sức khỏe không đến dự buổi lễ.

Thủ tướng mong muốn các cụ, các bác, các đồng chí, với kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín của mình, tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục, động viên con cháu; truyền lại cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định mỗi tấm Huy hiệu Đảng được trao hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Đảng đã lớn lên từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà hy sinh, vì nhân dân mà đổi mới và phát triển. Mỗi cán bộ, đảng viên phải sống, làm việc, cống hiến sao cho xứng đáng với lịch sử vẻ vang của Đảng ta, với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

Thay mặt các đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Nậm, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương cùng nhân dân đã luôn đùm bọc, nuôi dưỡng và dìu dắt trong suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhìn lại chặng đường dài đã qua, đảng viên Nguyễn Văn Nậm chia sẻ bản thân cùng các đồng đội đã chứng kiến đất nước trải qua biết bao thăng trầm, từ những ngày tháng chiến tranh gian khổ nhất cho đến thời kỳ đổi mới, phát triển mạnh mẽ để có được cơ đồ và vị thế như ngày hôm nay và nhấn mạnh dù chức vụ, công việc hay hoàn cảnh mỗi người có khác nhau nhưng các đảng viên đều chung một niềm tin tuyệt đối vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và chung lý tưởng cao cả là hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Bày tỏ sự tri ân tới những đồng đội đã ngã xuống nơi chiến trường cũng như những người đã khuất, đảng viên Nguyễn Văn Nậm coi việc đón nhận phần thưởng cao quý ở tuổi 97 là một may mắn và vinh dự lớn lao của bản thân cùng gia đình.

Dù tuổi cao sức yếu, người đảng viên lão thành khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên định lý tưởng của Đảng và luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Gửi gắm niềm tin trọn vẹn vào lực lượng kế cận, đảng viên Nguyễn Văn Nậm bày tỏ sự tin tưởng thế hệ đảng viên trẻ hôm nay với trí tuệ, sự năng động, sáng tạo và khát vọng cống hiến sẽ tiếp tục nối bước cha anh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng thành phố và đất nước ngày càng giàu mạnh./.

Thủ tướng trao tặng huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành tại Hải Phòng Chiều 25/8, tại Thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và trao tặng huy hiệu 80, 70 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ Thành phố Hải Phòng.

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