Ngôi trường mới chắp cánh ước mơ học sinh vùng biên A Lưới

Trường nội trú liên cấp tại A Lưới đang gấp rút hoàn thiện để kịp đón học sinh năm học mới. Hơn 150 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng chung tay đưa công trình về đích.

Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh thành phố Huế bước vào năm học mới. Tại vùng cao A Lưới, Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đón học sinh.

Công trình hiện đạt khoảng 86% khối lượng. Hơn 150 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cùng các đơn vị thi công đang tích cực hỗ trợ nhân lực, đẩy nhanh tiến độ.

Thầy cô, phụ huynh và các lực lượng trên địa bàn cũng chung tay vệ sinh, sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị cơ sở vật chất.

Ngôi trường mới được kỳ vọng mang đến môi trường học tập khang trang, tiếp thêm động lực để học sinh vùng biên A Lưới vươn lên học tập và nuôi dưỡng ước mơ./.

Năm học 2026-2027: Hà Nội nhanh chóng ổn định tổ chức sau sắp xếp trường học Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền yêu cầu các nhà trường cần nhanh chóng ổn định tổ chức, không để gián đoạn hoạt động và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của người học.