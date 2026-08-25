Quân khu 7 xác định "7 điểm nhất" trong triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm

Gần 4 tháng qua, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 7 cùng các lực lượng phối hợp đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trên địa bàn Quân khu và ở nước ngoài, với nỗ lực đưa các liệt sỹ hy sinh sớm trở về với gia đình, với quê hương.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Quân khu 7 đã có cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN về những kết quả ban đầu trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm và phương hướng triển khai nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả này trong thời gian tới.

- Xin Thiếu tướng cho biết những kết quả bước đầu của Quân khu 7 trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ?

Thiếu tướng Trần Chí Tâm: Điều đầu tiên phải nói về kết quả, đến thời điểm hiện nay, sau 164 ngày đêm triển khai, tức chiếm gần 1/3 chặng đường của Chiến dịch 500 ngày đêm, Quân khu 7 đã đạt được kết quả hết sức khả quan trong thực hiện nhiệm vụ này.

Về công tác lấy mẫu phẩm ở nghĩa trang, chúng tôi đã hoàn thành 100% việc lấy mẫu tại 58/58 nghĩa trang với số lượng mộ là 40.629 mộ. Trong số đó, mẫu phẩm thu thập được đạt tiêu chuẩn trên 30.000 mộ, chiếm 75%.

Thời gian qua, chúng tôi đã chuyển 17.000 mẫu phẩm ra cơ quan chức năng để tiến hành giám định ADN. Dự kiến đến tháng Chín này, Quân khu 7 sẽ phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân chuyển tiếp gần 13.000 mẫu nữa ra các trung tâm giám định ADN. Như vậy, Quân khu 7 đã hoàn thành trước thời gian là 9 tháng về lấy mẫu phẩm hài cốt liệt sỹ ở các nghĩa trang liệt sỹ.

Về công tác quy tập hài cốt liệt sỹ, đến thời điểm hiện nay, chúng tôi đã tìm kiếm, quy tập được 944 hài cốt liệt sỹ. So với chỉ tiêu Giai đoạn 1 (đến tháng 11/2026) giao cho Quân khu là 900 thì chúng tôi đã vượt sâu và đạt 105% chỉ tiêu.

Đối với cả Chiến dịch, Quân khu 7 được giao nhiệm vụ quy tập 1.500 hài cốt liệt sỹ. Tôi tin tưởng khả năng Quân khu 7 sẽ quy tập vượt hơn 2.000 hài cốt liệt sỹ, bởi chúng tôi có rất nhiều nguồn thông tin và hiện đang triển khai rất hiệu quả.

Có được kết quả này là nhờ Quân khu 7 đã xây dựng các kế hoạch tổ chức triển khai kế hoạch của Ban Chỉ đạo Quốc gia hết sức chu đáo và bắt tay vào việc ngay từ ngày khởi động chiến dịch (15/3/2026).

Cán bộ, chiến sỹ Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc ngay cả trong ngày nghỉ cuối tuần. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngay sau đó, Quân khu triển khai đồng loạt cho Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố vào cuộc thực hiện rất quyết liệt. Chúng tôi thành lập Tổ giúp việc cho Quân khu để nắm lại thông tin, rà soát, thu thập hồ sơ thông tin triển khai cho các đơn vị; đồng thời thành lập thêm 4 Tổ giúp việc theo dõi sát 4 địa bàn trọng điểm là Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Lâm Đồng.

Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Quân khu ban hành Chỉ thị số 05 ngày 10/7/2026, đề ra 9 giải pháp tổ chức thực hiện. Chính sự vào cuộc rất quyết liệt, đồng lòng của Ban Chỉ đạo quân khu, của các tỉnh và đến tận cơ sở đã mang lại kết quả đạt được rất khả quan trong thời gian qua.

- Trên địa bàn Quân khu 7, điểm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng của Thành phố Hồ Chí Minh rất được quan tâm khi tại đây đã phát hiện, quy tập được số lượng lớn hài cốt liệt sỹ. Xin Thiếu tướng cho biết công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hỗ trợ công tác tìm kiếm, khai quật, quy tập và xác minh thông tin tại Công viên Lê Thị Riêng như thế nào?

Thiếu tướng Trần Chí Tâm: Đối với điểm Công viên Lê Thị Riêng, bên cạnh hồ sơ nhận chuyển từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về Quân khu triển khai cho Thành phố, trước đó 1 năm chúng tôi đã có thông tin này và đã tổ chức thực hiện từ rất sớm.

Khi có thông tin, chúng tôi đã phối hợp với Ban Chỉ đạo thành phố, chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thành phố rà soát, đăng tải thông tin tìm nhân chứng lịch sử. Từ các cơ sở đó, chúng tôi tham mưu tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia.

Sau kết luận của Hội thảo, chúng tôi liên kết, phối hợp với các trung tâm, trường đại học, nhân chứng lịch sử và các nhà khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại bằng radar xuyên đất để xác định địa tầng, tìm các rãnh mộ tại Công viên Lê Thị Riêng và tiến hành công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ theo đúng trình tự.

Đến thời điểm hiện nay, Ban Chỉ đạo Quân khu vừa chỉ đạo, hướng dẫn, vừa phối hợp thực hiện với Ban Chỉ đạo Thành phố. Hiện nay, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quân khu là người chỉ huy cao nhất tại Công viên Lê Thị Riêng, trực tiếp chỉ huy chung toàn bộ lực lượng tại hiện trường.

Kết quả tại Công viên Lê Thị Riêng, tính đến chiều 24/8/2026, các lực lượng đã quy tập được 481 hài cốt liệt sỹ. So với thông tin dự kiến từ 900 đến 1.000 hài cốt, hiện chúng tôi đã quy tập được khoảng 50%. Tôi tin tưởng số lượng hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng là rất lớn, có thể đạt 900-1.000 hài cốt như thông tin tại hội thảo khoa học.

Cán bộ, chiến sỹ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ làm việc tại địa điểm khai quật khu B của Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Về phương hướng tới, chúng tôi tập trung cho Đội K74 tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng. Quá trình làm việc được triển khai hết sức cẩn trọng, được sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, sự tham gia của các chuyên gia, nhà khảo cổ để bảo đảm quy tập hết, không để sót, quyết tâm quy tập hết cán bộ, chiến sỹ hy sinh năm 1968 tại đây để đưa các anh về lại với đồng đội, quê hương và gia đình.

- Trong thời gian tới, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu và Ban Chỉ đạo Quân khu đặt mục tiêu gì trong triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm và những giải pháp nào để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng này?

Thiếu tướng Trần Chí Tâm: Địa bàn Quân khu 7, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận, trong chiến tranh gọi là "đi trước về sau" đã diễn ra rất nhiều trận đánh ác liệt. Hiện nay, qua nắm lại hàng ngàn thông tin do các tổ chức, cá nhân và tổ chức quốc tế cung cấp cho chúng tôi khoảng trên dưới 30.000 đến 40.000 thông tin về các mộ liệt sỹ tập thể. Chúng tôi đang rất quyết liệt triển khai công tác rà soát, kiểm tra, kiểm chứng thông tin mộ liệt sỹ.

Về phương hướng trong thời gian tới, Chỉ thị số 05 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 đã xác định rất rõ "7 điểm nhất," gồm Quyết tâm chính trị cao nhất; thực hiện với tinh thần khẩn trương nhất; tổ chức thực hiện khoa học nhất; thận trọng, tỉ mỉ nhất; thông tin, tuyên truyền toàn diện, lan tỏa và sâu rộng nhất; sự phối hợp giữa các lực lượng, giữa Ban Chỉ đạo Quân khu và Ban Chỉ đạo các địa phương chặt chẽ nhất; bảo đảm tuyệt đối an toàn nhất.

Trọng tâm thực hiện phương hướng trên trong thời gian tới của Quân khu 7 là tiếp tục quán triệt, thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, gắn kết, nâng cao trách nhiệm của lực lượng vũ trang và quân dân trên địa bàn để huy động sức mạnh tổng hợp với quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi Chiến dịch 500 ngày đêm.

Thứ hai, Quân khu thành lập Tổ tổng hợp thông tin, rà soát các trận đánh có sự hy sinh lớn của ta, xây dựng hồ sơ, khảo sát, củng cố, hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị cho bước hội thảo khoa học và chuyển về các địa phương phối hợp tổ chức thực hiện. Tổ họp hằng tuần để đánh giá, thông tin luân chuyển hai chiều liên tục giữa Quân khu và địa phương thành khối thống nhất.

Hài cốt các anh hùng liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng sau khi quy tập được quàn trang trọng tại Nhà tưởng niệm, chờ ngày trở về với gia đình, quê hương, người thân và đồng đội. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Về lực lượng, đối với lực lượng đi làm nhiệm vụ tại Campuchia hiện có 4 Đội K và ngày 4/9/2026 sẽ làm lễ xuất quân sang Campuchia thực hiện công tác quy tập hài cốt liệt sỹ.

Ở trong nước, Quân khu đề xuất thành lập các đội lâm thời gồm Đội K74 (Thành phố Hồ Chí Minh), K75 (Lâm Đồng) và đang đề nghị K76 (thành phố Đồng Nai).

Riêng Tây Ninh đã có 2 đội nên Quân khu thành lập 2 tổ ở địa bàn Tây Ninh cũ và Long An cũ. Quân khu 7 sẽ bảo đảm bao trùm lực lượng tìm kiếm quy tập cả ở trong nước và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Quân khu chỉ đạo Bảo tàng Quân khu xây dựng kế hoạch khảo sát, rà soát, khôi phục các di vật mang tính lịch sử để đưa vào Bảo tàng Quân khu, phục vụ nhân dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài về tham quan, học tập.

Với tinh thần đó, tôi tin tưởng Quân khu 7 sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Chiến dịch 500 ngày đêm. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các tổ chức, cá nhân, bà con nhân dân trong và ngoài nước nếu có thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ hãy cung cấp cho quân đội nói chung và Quân khu 7 nói riêng. Chúng tôi cam kết không bỏ sót bất kỳ thông tin nào dù nhỏ nhất, quyết tâm rà soát, quy tập đưa các anh hùng liệt sỹ về với đồng đội, quê hương và gia đình.

- Với tư cách là Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quân khu 7, Thiếu tướng có lời nhắn gửi gì cho thân nhân các gia đình liệt sỹ nói riêng và nhân dân cả nước nói chung?

Thiếu tướng Trần Chí Tâm: Hiện nay có trên dưới 76.000 gia đình đang trông ngóng thân nhân liệt sỹ hy sinh chưa được tìm kiếm. Thời gian gần đây, trong Chiến dịch 500 ngày đêm, Quân khu 7 nhận được rất nhiều đơn thư tìm kiếm từ các gia đình, có tháng lên tới hàng trăm đơn.

Chúng tôi tích cực giải quyết và quyết tâm đưa hài cốt liệt sỹ về quy tập tại các nghĩa trang. Cùng với việc lấy mẫu phẩm chuẩn bị cho bước giám định ADN đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia, tôi tin tưởng thời gian tới nhiều thân nhân gia đình sẽ tìm được cha, anh, người thân của mình. Điều đó sẽ diễn ra trong một thời gian không xa.

Qua đây, xin gửi tới bà con nhân dân, đặc biệt là các gia đình liệt sỹ chưa tìm thấy hài cốt người thân: Hãy tin tưởng vào chủ trương của Đảng, Nhà nước; tin tưởng vào sự chỉ đạo quyết liệt của Quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương. Chúng tôi sẽ nỗ lực bằng mọi giải pháp đẩy nhanh tiến độ để bà con nhanh chóng nhận lại người thân sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mong bà con hãy kiên nhẫn chờ đợi, chắc chắn sẽ có kết quả trong thời gian sớm nhất.

- Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng./.