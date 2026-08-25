Thành phố Huế: Phạt tù cựu Phó Viện trưởng và thẩm phán vì tội nhận hối lộ

Ngày 25/8, Tòa án Nhân dân Khu vực 1-Huế tổ chức phiên xét xử sơ thẩm vụ án nhận hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra trong quá trình giải quyết vụ án “Tổ chức đánh bạc,” “Đánh bạc.”

Sau khi nghị án, xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thái Thị Hồng Vân (cựu Thẩm phán, Phó Chánh tòa Dân sự Tòa án nhân dân thành phố Huế) 4 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ" theo điểm a khoản 3 Điều 354 Bộ luật Hình sự; Trần Nhơn Vượng (cựu Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Huế) 2 năm 6 tháng tù cùng về tội "Nhận hối lộ" theo điểm c, d khoản 2 Điều 354; Trần Xuân Phú (cựu Kiểm sát viên, Phó Trưởng phòng Công tố kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế) bị phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Nhận hối lộ" theo điểm a khoản 1 Điều 354.

Bị cáo Trần Anh Tú (cựu lái xe Tòa án nhân dân khu vực 4-Huế) lãnh 2 năm tù về tội "Môi giới hối lộ" theo khoản 3 Điều 365, Bộ Luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án “Tổ chức đánh bạc,” “Đánh bạc” xảy ra vào ngày 16/10/2024 tại chung cư Nera (Huế), Trần Nhơn Vượng nhiều lần nhận tiền với tổng số tiền 360 triệu đồng nhằm giúp bị can Lê Thị Vui và Nguyễn Lê Đức được tại ngoại; hứa giúp bị can Võ Huyền Linh Phương được áp dụng hình phạt tiền; giảm số tiền đánh bạc của Lê Thị Vui và đề nghị áp dụng hình phạt tiền đối với bị can này.

Bị cáo Trần Xuân Phú nhận hối lộ 30 triệu đồng từ Võ Hạ (em rể Lê Thị Vui) để giúp Lê Thị Vui giải quyết sớm vụ án. Cáo trạng cũng xác định, sau khi vụ án “Tổ chức đánh bạc,” “Đánh bạc” được chuyển sang Tòa án Nhân dân thành phố Huế xét xử, bị cáo Thái Thị Hồng Vân thỏa thuận nhận hối lộ 500 triệu đồng để xét xử hình phạt tiền cho bị cáo Lê Thị Vui.

Trần Anh Tú có vai trò môi giới hối lộ số tiền nói trên. Tuy nhiên, số tiền chưa được giao cho Vân./.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị phạt 12 năm tù về tội nhận hối lộ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan 12 năm tù về tội nhận hối lộ; 27 bị cáo khác trong vụ án cũng nhận các mức án từ án treo đến 14 năm tù.

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