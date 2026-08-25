Quảng Ninh: Chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng bạc dạng keo, 6 bị cáo lĩnh 79 năm tù

Ngày 25/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự với 6 bị cáo về các tội danh “Tham ô tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có."

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo tổng cộng 79 năm tù.

Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiến (sinh năm 1997) 17 năm tù; các bị cáo Lê Văn Hữu (sinh năm 1997), Ngọc Văn Tính (sinh năm 1991) và Thân Văn Cương (sinh năm 1994) mỗi bị cáo 16 năm tù cùng về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Đối với tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có," Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Nhất (sinh năm 1995) 7 năm tù theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 323 Bộ luật Hình sự; tuyên phạt bị cáo Ngô Quốc Trường (sinh năm 1996) 7 năm tù theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, các bị cáo Hiến, Hữu, Tính và Cương nguyên là công nhân Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghiệp Jinko Solar Việt Nam. Trong quá trình sản xuất pin năng lượng mặt trời, lợi dụng sơ hở trong khâu kiểm tra, quản lý vật liệu còn thừa sau mỗi ca làm việc, các đối tượng đã bàn bạc, chia nhỏ bạc dạng keo (chứa thành phần chính là bột bạc) cho vào găng tay cao su giấu trong người mang ra ngoài tiêu thụ.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 8/2024 đến tháng 7/2025, Nguyễn Văn Hiến đã chiếm đoạt và chịu trách nhiệm đối với 130,825 kg bạc dạng keo, trị giá hơn 3 tỷ đồng; Lê Văn Hữu chiếm đoạt 107,619kg, trị giá hơn 2,29 tỷ đồng; Ngọc Văn Tính chiếm đoạt 66,796kg, trị giá hơn 1,53 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 2 đến tháng 4/2025, Thân Văn Cương cũng chiếm đoạt 70kg bạc dạng keo, trị giá hơn 1,61 tỷ đồng.

Toàn bộ số nguyên liệu trên được các đối tượng đem bán cho Ngô Văn Nhất và Ngô Quốc Trường. Trong đó, Trường đã thu mua 170,680kg bạc dạng keo (trị giá gần 3,9 tỷ đồng) từ Hữu, Tính và một số công nhân khác để bán lại cho Nhất thu lời bất chính.

Ngô Văn Nhất là đối tượng thu mua tổng cộng 371,505kg bạc dạng keo (trị giá hơn 8,52 tỷ đồng), sau đó dùng phương pháp phân kim đúc thành các thỏi bạc có độ nguyên chất 95-97% đem bán ra thị trường, hưởng lợi bất chính hơn 371 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra cũng ở tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo Nhất và Trường đã tự nguyện nộp lần lượt 300 triệu đồng và 60 triệu đồng để khắc phục hậu quả./.

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