Hà Nội khởi tố, tạm giam chủ xưởng gỗ trong vụ cháy làm 3 người tử vong

Ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Bùi Hữu Hào, chủ doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ tại Cụm công nghiệp Ngọc Hòa, để điều tra về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy."

Vụ cháy xảy ra ngày 19/8 làm 3 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo Công an thành phố Hà Nội, Bùi Hữu Hào (sinh năm 1985, trú tại thôn Bột Xuyên, xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội) bị khởi tố theo khoản 3, Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Tài liệu điều tra ban đầu xác định, Hào làm nghề mộc từ năm 2002. Tháng 5/2025, Hào mở xưởng sản xuất, kinh doanh đồ gỗ tại Cụm công nghiệp Ngọc Hòa.

Đến tháng 8/2025, Hào đăng ký thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiến trúc và Nội thất mộc Bùi Gia, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện.

Xưởng sản xuất của doanh nghiệp được đặt trên diện tích hơn 900m² thuê lại của Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, do ông Vũ Ngọc Định làm Giám đốc. Khu vực này có sẵn nhà xưởng rộng khoảng 600m², kết cấu khung thép, mái tôn chống nóng và gác xép bên trong. Việc thuê mặt bằng giữa hai bên được thực hiện theo hợp đồng.

Kết quả xác minh cho thấy trong quá trình hoạt động, kho, xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiến trúc và Nội thất mộc Bùi Gia chưa đăng ký về phòng cháy, chữa cháy; chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Khoảng 10 giờ ngày 19/8, đám cháy bùng phát tại khu vực kho, xưởng của công ty. Khi phát hiện vụ việc, các công nhân đã hô hoán, gọi điện báo lực lượng chức năng qua số 114 và sử dụng bình chữa cháy tại chỗ nhưng không khống chế được ngọn lửa.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng phương tiện chuyên dụng tới hiện trường; phối hợp với Công an phường Chương Mỹ và các đơn vị liên quan tổ chức chữa cháy, tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế. Trong quá trình chữa cháy và tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện, đưa ra khỏi hiện trường 3 nạn nhân đã tử vong, gồm anh Vũ Văn Khởi (sinh năm 1968, trú tại xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên); anh Đinh Tuấn Anh (sinh năm 2007, trú tại xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình) và anh Nguyễn Đức Tiến (sinh năm 2010, trú tại xã Gia Minh, tỉnh Ninh Bình).

Hai người bị thương là anh Bùi Văn Đô (sinh năm 1986, trú tại xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội) và chị Vũ Như Thảo (sinh năm 1987, trú tại phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội).

Vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực kho, xưởng rộng khoảng 700m² của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiến trúc và Nội thất mộc Bùi Gia; đồng thời ảnh hưởng đến hai doanh nghiệp liền kề là Công ty Lạc Trung và Công ty Kính Toàn Năng. Thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Đáng chú ý, Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật - đơn vị cho Bùi Hữu Hào thuê mặt bằng, từng bị Công an huyện Chương Mỹ trước đây tạm đình chỉ hoạt động theo Quyết định số 34/QĐTĐC-CACM ngày 9/7/2021.

Ngày 20/10/2021, Công an huyện Chương Mỹ tiếp tục ban hành Quyết định số 95/QĐĐC-CACM đình chỉ hoạt động đối với công ty này. Nguyên nhân là công trình thuộc danh mục cơ sở phải thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy theo Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP nhưng không có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. Sau thời hạn tạm đình chỉ, cơ sở vẫn chưa khắc phục các tồn tại theo quy định.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Hữu Hào đã khai nhận hành vi vi phạm của bản thân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra toàn diện vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Cháy nhà xưởng tại Chương Mỹ khiến 3 người bị bỏng, 3 người chưa liên lạc được Ngày 19/8, tại thành phố Hà Nội, một vụ cháy nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiến trúc và Nội thất Mộc Bùi Gia đã khiến nhiều nhân viên, công nhân bị bỏng và mất liên lạc.