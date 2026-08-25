Nghệ An: Thủy điện lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ vận hành xả lũ

Ngày 25/8, Công ty Thủy điện Bản Vẽ vận hành điều tiết nước qua tràn để giảm lũ cho hạ du với tổng lưu lượng xả 340-1.200 m3/giây (Bao gồm lưu lượng xả qua tổ máy phát điện và qua tràn) và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng lũ về hồ. Thời gian xả kết thúc khi hoàn thành quá trình vận hành điều tiết hồ chứa theo quy định.

Trước đó, vào chiều 24/8, Công ty Thủy điện Bản Vẽ có Báo cáo gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An báo cáo về tình hình nước lũ về hồ, và xin chỉ đạo việc vận hành giảm lũ hạ du.

Theo số liệu của công ty, lúc 16 giờ chiều 24/8, lưu lượng nước về hồ Bản Vẽ đạt khoảng 2.070m³/s; mực nước hồ ở mức 190,5m; lưu lượng xả qua tổ máy khoảng 328m³/s. Đến 18 giờ ngày 24/8, lưu lượng nước về hồ khoảng 2.200m³/s và đến 6 giờ ngày 25/8 khoảng 1.600m³/s.

Trước thực trạng trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu Công ty Thủy điện Bản Vẽ vận hành điều tiết hồ, bảo đảm mực nước không vượt quá cao trình 191,5m.

Trong quá trình vận hành, nếu lưu lượng nước về hồ tăng trên 1.200 m3/s, hoặc mực nước tại các Trạm thủy văn Con Cuông, Chợ Tràng vượt báo động 2, công ty phải thực hiện cắt, giảm lũ cho hạ du theo quy định.

Trường hợp mực nước hồ có khả năng đạt cao trình 200m, lưu lượng xả phải được điều chỉnh tăng dần. Khi mực nước chạm cao trình này, lượng nước xả qua công trình phải bằng lượng lũ về hồ và chuyển sang chế độ bảo đảm an toàn công trình.

Khi lưu lượng nước về hồ giảm xuống dưới 1.000 m3/s và cơ quan khí tượng dự báo không xuất hiện hình thái thời tiết có khả năng gây mưa, lũ lớn trong 10 ngày tiếp theo, thủy điện Bản Vẽ được chuyển sang vận hành trong điều kiện bình thường.

Thủy điện Bản Vẽ nằm ở thượng nguồn sông Nậm Nơn (thuộc hệ thống sông Lam), đặt tại bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương (cũ), Nghệ An. Công trình có công suất thiết kế 320 MW, là nhà máy thủy điện lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

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