Ảnh hưởng bão số 4: Tiếp tục ngừng chạy tàu liên vận Trung Quốc đến ngày 30/8

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt thông báo tiếp tục ngừng chạy đôi tàu liên vận: T8701/MR2 xuất phát tại Nam Ninh; MR1/T8702 xuất phát tại Gia Lâm từ nay đến 30/8/2026, do ảnh hưởng của mưa lớn.

Trước đó, các đoàn tàu này đã ngừng chạy từ ngày 22/8 cũng do ảnh hưởng của mưa lớn. Việc ngừng chạy tàu do yếu tố thời tiết là trường hợp bất khả kháng, nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho mỗi hành trình.

Do ảnh hưởng của mưa bão, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: cầu, đường yếu, dễ bị ngập nước; các đoạn đường đèo dốc, khu vực hay xảy ra lũ quét, đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước... sẵn sàng, chủ động ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.

Ngành đường sắt tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực khắc phục hậu quả mưa lũ và bảo đảm giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất.

Ngoài ra, có kế hoạch dừng tàu, giãn tàu, tăng bo, chuyển tải hành khách khi tình hình mưa lũ gây ngập úng, sụt trượt tại các khu gian phải dừng tàu./.

Ứng phó bão số 4: Cứu hộ, cứu nạn kịp thời tàu cá bị chìm tại Thanh Hóa Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn, sóng biển dâng cao khiến tàu cá TH-80559-TS của ngư dân Nguyễn Văn Tuấn, trú tại tổ dân phố Nam Sơn, phường Nghi Sơn đứt dây neo và bị sóng đánh chìm.

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