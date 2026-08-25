Đưa ánh sáng đến các tuyến đường tuần tra biên giới Tây Ninh

Ngày 25/8, tại xã Ninh Điền, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ tiếp nhận hỗ trợ đèn năng lượng mặt trời cho các hộ dân sống dọc tuyến đường tuần tra biên giới trên địa bàn. Toàn tỉnh Tây Ninh có 19 xã biên giới giáp Campuchia, với đường biên dài gần 369 km.

Ông Trương Tấn Sơn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh cho biết, nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, Sở đã vận động các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ 1.131 bộ đèn năng lượng mặt trời, tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng, cùng 100 triệu đồng cho mỗi xã biên giới để hỗ trợ người dân.

Việc trao tặng đèn năng lượng mặt trời góp phần cải thiện điều kiện chiếu sáng, phục vụ đi lại, sinh hoạt của người dân; đồng thời phù hợp định hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, phát triển xanh và bền vững.

Công trình “Chung tay thắp sáng biên giới” không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn hỗ trợ lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; củng cố thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Hoạt động góp phần phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng khu vực biên giới an toàn, văn minh.

Ông Danh Xà Rương, ngụ ấp Thành Long, xã Ninh Điền, cho biết người dân rất phấn khởi khi được tặng đèn. Với bà con vùng biên giới, tuyến đường có thêm ánh sáng về đêm giúp việc đi lại thuận tiện, người lớn tuổi an tâm hơn, con cháu đi học về buổi tối cũng an toàn hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong vận động, kết nối doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Sự đồng hành của doanh nghiệp không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia với người dân và địa phương. Nguyên Chủ tịch nước mong muốn Tây Ninh tiếp tục nhận được sự đồng hành của doanh nghiệp, đơn vị tài trợ để có thêm nguồn lực triển khai những việc làm thiết thực hướng về biên giới, hướng về nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm cho biết việc trao tặng đèn năng lượng mặt trời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và chung tay của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp đối với nhân dân nơi biên cương; góp phần đưa ánh sáng đến từng tuyến đường, từng mái nhà, củng cố thế trận lòng dân, xây dựng biên giới vững mạnh, bình yên và phát triển.

Vùng biên giới Tây Ninh có vị trí quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Những năm qua, tỉnh luôn quan tâm đầu tư hạ tầng, thực hiện chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Việc hỗ trợ đèn năng lượng mặt trời góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa tội phạm và hỗ trợ lực lượng chức năng trong tuần tra, bảo vệ biên giới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm đề nghị Sở Công Thương tiếp tục phối hợp các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai lắp đặt, đưa 1.131 bộ đèn vào sử dụng đúng mục đích, hiệu quả; tiếp tục thực hiện chiếu sáng 230 km tuyến đường tuần tra biên giới. Các địa phương cần lắp đặt đúng đối tượng, nhu cầu; hướng dẫn người dân sử dụng, bảo quản thiết bị.

Các lực lượng chức năng, nhất là Bộ đội Biên phòng, tiếp tục phối hợp cấp ủy, chính quyền và nhân dân giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Người dân sử dụng, bảo quản tốt thiết bị, đoàn kết, tích cực lao động sản xuất và cùng các lực lượng giữ gìn bình yên biên giới.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen cho 9 tập thể có đóng góp thực hiện Chương trình “Chung tay thắp sáng biên giới.” Các doanh nghiệp đồng hành trao 20 phần quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ninh Điền; tặng 1.000 quyển vở, 80 sổ tay và 2.000 cây viết cho Đoàn Thanh niên xã Ninh Điền để trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Trên tuyến đường tuần tra biên giới thuộc xã Ninh Điền, Sở Công Thương phối hợp Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Đoàn Thanh niên xã Ninh Điền tổ chức khánh thành Công trình “Chung tay thắp sáng biên giới” năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, tại Trạm Y tế xã Ninh Điền, hơn 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà./.

Tây Ninh dự kiến bố trí ổn định 445 hộ dân cư tại các xã biên giới Tổng kinh phí bố trí ổn định dân cư tại các xã biên giới là gần 40,7 tỷ đồng, trong đó 33,4 tỷ đồng xây dựng nhà ở, hơn 6,4 tỷ đồng hỗ trợ lương thực, gần 700 triệu đồng hỗ trợ nước sinh hoạt.

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