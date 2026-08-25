An Giang khoanh vùng trọng điểm để quy tập gần 300 liệt sỹ tại khu vực Tràm Dù

Sáng 25/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức hội thảo thu thập thông tin, xác định vị trí mộ liệt sỹ tại khu vực Tràm Dù (Rừng Tràm 800), ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền. Qua đối chiếu nhân chứng, tư liệu lịch sử và kết quả khảo sát thực địa, hội thảo bước đầu thống nhất khoanh vùng trọng điểm để tiếp tục tìm kiếm, quy tập gần 300 cán bộ, chiến sỹ được xác định hy sinh tại khu vực này.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang chủ trì hội thảo; tham dự có đại diện Quân khu 9, Binh chủng Đặc công; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang; các sở, ban, ngành, địa phương; Ban Liên lạc Trung đoàn 10 cùng các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và đồng đội của các liệt sỹ.

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết qua các nguồn tài liệu, thông tin của cựu chiến binh và nhân chứng, đầu tháng 3/1970, Tiểu đoàn 3 Đặc công cùng lực lượng pháo binh được điều động về chiến trường Tây Nam Bộ. Trong quá trình hành quân, trú quân tại khu vực rừng tràm, đơn vị bị đối phương phát hiện và tổ chức tiến công bằng nhiều lực lượng, phương tiện; trận chiến diễn ra ác liệt, gây tổn thất lớn, nhiều cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong điều kiện không thể tổ chức chôn cất đầy đủ. Để làm rõ thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, cựu chiến binh và nhân chứng tổ chức nhiều đợt xác minh, khảo sát.

Trên cơ sở thông tin từ tài liệu quân đội Mỹ đã giải mật, kết hợp các nguồn tư liệu liên quan, lực lượng chức năng đã khảo sát 8 vị trí nghi có liệt sỹ hy sinh tại các khu vực thuộc xã Hòa Điền, Bình Giang và Vĩnh Điều. Riêng tại ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền, một số vị trí nghi vấn nằm tại khu vực vườn cây ăn trái và đất thuộc Nông trường 422.

Địa hình nơi đây đã có nhiều biến đổi so với thời điểm xảy ra trận đánh; có khu vực trước đây là đìa trũng, sau này được san lấp, cải tạo thành liếp trồng cây hoặc đất sản xuất, gây khó khăn cho việc xác định chính xác vị trí chôn cất liệt sỹ sau hơn nửa thế kỷ.

Các đại biểu đã trao đổi, đối chiếu về phiên hiệu đơn vị, quá trình hành quân, diễn biến trận đánh, địa hình chiến trường, vị trí hy sinh, chôn cất cán bộ, chiến sỹ và những thay đổi của khu vực Tràm Dù qua thời gian. Nhiều thông tin, ký ức và tư liệu được cung cấp trực tiếp, góp phần bổ sung cơ sở cho công tác xác minh.

Hội thảo bước đầu thống nhất lực lượng chịu tổn thất, hy sinh chủ yếu tại khu vực Tràm Dù trong trận đánh ngày 3/3/1970 là Tiểu đoàn 3 Đặc công Miền, thuộc Lữ đoàn Đặc công 429 và Đại đội 5 Pháo binh Miền, thuộc Đoàn 75 Pháo binh Miền; quy mô tổn thất gần 300 cán bộ, chiến sỹ.

Trên cơ sở đối chiếu thông tin nhân chứng, tư liệu lịch sử và kết quả khảo sát thực địa, hội thảo bước đầu thống nhất khoanh vùng trọng điểm tại ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền để tiếp tục khảo sát, xác minh, dựng sơ đồ và tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang phát biểu kết luận. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nêu rõ, hội thảo là hoạt động cụ thể trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. Ông yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện biên bản hội thảo, hệ thống hóa đầy đủ thông tin của các nhân chứng, cập nhật hồ sơ, giải mã phiên hiệu đơn vị, làm cơ sở cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sỹ.

Đội K92 khẩn trương xây dựng kế hoạch khảo sát thực địa tại khu vực Rừng Tràm 800, tổ chức thăm dò, đào tìm phù hợp với đặc điểm địa hình, nhất là khu vực đất ngập nước; bảo đảm chặt chẽ, khoa học, thận trọng, đúng quy định và không bỏ sót thông tin, dấu tích.

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ động phối hợp, hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong xác minh, định vị và tìm kiếm; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin. Cấp ủy, chính quyền xã Hòa Điền phối hợp tạo điều kiện về nhân lực, phương tiện, địa bàn.

Ban Liên lạc Trung đoàn 10, Lữ đoàn Đặc công 429, các cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử tiếp tục cung cấp tư liệu, sơ đồ, hình ảnh, kỷ vật, ký ức liên quan đến trận đánh Tràm Dù để góp phần xác định chính xác khu vực tìm kiếm.../.

An Giang tăng cường lực lượng đẩy nhanh xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, sau khi thành lập thêm một tổ lấy mẫu ADN hài cốt liệt sỹ, đến nay, tỉnh có 4 tổ đang triển khai nhiệm vụ tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa tỉnh.

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