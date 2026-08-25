Xử lý hình sự 147 đối tượng trong đường dây ma túy có diễn viên Kiều Thanh

Từ việc phát hiện nhóm đối tượng trồng cần sa để sử dụng và bán cho người khác, Công an thành phố Hà Nội đã mở rộng điều tra, triệu tập 226 đối tượng, trong đó 144 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy; củng cố hồ sơ xử lý hình sự 147 đối tượng, thu giữ hàng chục kilogram ma túy cùng súng, đạn và nhiều tang vật liên quan.

Tối 25/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thủ đô, lực lượng công an cơ sở đã tăng cường rà soát địa bàn, quản lý các nhóm có nguy cơ cao và tổ chức xét nghiệm chất ma túy đối với những trường hợp nghi vấn.

Đáng chú ý, trong số những người bị điều tra có Nghệ sỹ ưu tú Kiều Thanh, tên đầy đủ là Kiều Thị Thanh, sinh năm 1981, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Kiều Thị Thanh để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, tại thời điểm kiểm tra, Kiều Thị Thanh cùng một số người đang sử dụng heroin và ma túy đá. Nữ diễn viên được khán giả biết đến qua vai Trà trong bộ phim truyền hình “Phía trước là bầu trời.” Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào ngày 29/6/2026, qua công tác kiểm tra, Công an phường Yên Hòa phát hiện ba đối tượng có hành vi trồng cây cần sa nhằm phục vụ việc sử dụng và bán cho các đối tượng khác.

Khám xét những địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ hơn 3,3 kg cần sa khô, 97 cây cần sa cùng nhiều vật dụng phục vụ việc trồng, cất giấu và sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng liên quan được triệu tập đến trụ sở Công an phường Yên Hòa để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Từ những dấu vết ban đầu, Công an phường Yên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội khẩn trương truy xét, làm rõ những người có liên quan.

Trong giai đoạn đầu mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã triệu tập 15 đối tượng; khởi tố vụ án về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và khởi tố 5 bị can. Kết quả điều tra cho thấy vụ trồng cần sa chỉ là một mắt xích trong đường dây tội phạm ma túy có nhiều tầng nấc, liên quan đến nhiều địa bàn và nhóm đối tượng khác nhau.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Yên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ tập trung xác minh, làm rõ nguồn cung, phương thức liên lạc, giao dịch cũng như vai trò của từng người liên quan.

Quá trình điều tra, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Thị Đông, sinh năm 1979, trú tại phường Khương Đình, Hà Nội, có hành vi cung cấp dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 19/7/2026, Công an phường Yên Hòa kiểm tra, phát hiện Nguyễn Thị Đông đang mang 10 bộ dụng cụ đi giao cho khách. Tiếp tục khám xét nơi ở của người này, lực lượng chức năng thu giữ thêm 781 dụng cụ. Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an tiếp tục xác minh nhiều người có dấu hiệu liên quan đến hoạt động sử dụng, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệu tập, đấu tranh với những đối tượng liên quan đường dây ma túy quy mô lớn. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến ngày 3/8/2026, Công an phường Yên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệu tập, làm việc với 98 đối tượng. Kết quả xét nghiệm xác định 68 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Trên cơ sở phân loại hành vi và củng cố tài liệu, lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý hình sự 65 đối tượng; đồng thời đưa 11 trường hợp đi cai nghiện theo quy định. Trong số các đối tượng bị phát hiện, điều tra có bị can Kiều Thị Thanh liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình truy bắt những đối tượng được xác định giữ vai trò cầm đầu, một đối tượng đã chống đối quyết liệt, điều khiển ôtô đâm thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ nhằm tẩu thoát.

Trước tình huống nguy hiểm, Tổ công tác Công an phường Yên Hòa phải nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn, khống chế đối tượng, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân tại khu vực.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an các phường Yên Hòa, Khương Đình và Hoàn Kiếm triệu tập tổng cộng 226 đối tượng. Qua xét nghiệm, 144 trường hợp dương tính với chất ma túy. Cơ quan chức năng đã củng cố hồ sơ để xử lý hình sự 147 đối tượng theo quy định.

Tang vật thu giữ trong quá trình điều tra gồm 14,655 kg Methamphetamine; 1,26 kg Ketamine; 6,182 kg MDMA; hơn 116 gram heroin; một khẩu súng cùng đạn; 843 dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy và nhiều vật chứng khác.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục phối hợp với Công an các phường Yên Hòa, Hoàn Kiếm, Khương Đình và những đơn vị chức năng điều tra mở rộng vụ án; truy bắt các đối tượng có liên quan, làm rõ nguồn cung ma túy và vai trò của từng người trong đường dây.

Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, phân loại hành vi để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật; đồng thời rà soát những địa bàn, nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhằm kịp thời phát hiện các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Việc phát hiện vụ trồng cần sa và mở rộng điều tra đường dây liên quan cho thấy hiệu quả của công tác quản lý địa bàn, xét nghiệm các trường hợp nghi vấn và phối hợp giữa công an cơ sở với lực lượng nghiệp vụ chuyên trách. Vụ án hiện tiếp tục được Công an thành phố Hà Nội điều tra, làm rõ./.

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