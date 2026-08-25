Tăng cường hợp tác giữa Tòa án và các cơ quan tư pháp Việt Nam-Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 24-28/8, Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao - dẫn đầu đã có nhiều hoạt động quan trọng tại thủ đô Bắc Kinh, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Tòa án và các cơ quan tư pháp hai nước.

Ngày 25/8, tại Đại lễ đường Nhân dân, Chánh án Nguyễn Văn Quảng tiếp kiến đồng chí Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc. Tại cuộc gặp, Chánh án Nguyễn Văn Quảng khẳng định việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, ổn định, lâu dài với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Trong tổng thể quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước, hợp tác giữa các cơ quan tư pháp ngày càng có vai trò quan trọng, góp phần thiết thực triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai bên.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những thành tựu của Trung Quốc trong cải cách tư pháp và những định hướng về kiên trì lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính pháp, lấy nhân dân làm trung tâm, quản trị đất nước theo pháp luật, bảo đảm tư pháp công bằng và đẩy mạnh xây dựng các nền tảng số phục vụ công tác chính pháp.

Phát biểu tại buổi hội kiến, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc Trần Văn Thanh đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, tích cực của Tòa án Nhân dân Tối cao hai nước và cũng mong muốn hai bên tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác thông qua các cơ chế song phương, đa phương, đặc biệt là tiếp tục duy trì hợp tác giữa các toà án địa phương có chung đường biên giới.

Cùng ngày, phát biểu tại hội đàm với Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc Trương Quân, Chánh án Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng gặp lại Chánh án Trương Quân; trân trọng cảm ơn lời mời thăm chính thức Trung Quốc và sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, thân tình mà Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân Việt Nam.

Quang cảnh cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam và Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc chụp ảnh chung. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Nhắc lại những kết quả tốt đẹp đạt được tại Hội nghị Tòa án Nhân dân các tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ hai tổ chức tại Quảng Ninh tháng 11/2025, Chánh án Nguyễn Văn Quảng khẳng định mong muốn cùng Chánh án Trương Quân tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề hai bên cùng quan tâm, đồng thời thúc đẩy các định hướng và sáng kiến hợp tác mới, đưa quan hệ giữa tòa án hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục duy trì xu thế phát triển tốt đẹp. Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam mong muốn cùng Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả, thực chất các nhận thức chung quan trọng của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, qua đó đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Tại hội đàm, hai bên cùng nhìn lại những kết quả hợp tác giữa tòa án hai nước thời gian qua. Trên nền tảng Thỏa thuận hợp tác giữa hai Tòa án Nhân dân Tối cao, quan hệ hợp tác ngày càng được mở rộng thông qua trao đổi đoàn cấp cao và địa phương, tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên môn, đào tạo cán bộ, Thẩm phán, cũng như phối hợp tại các diễn đàn tư pháp đa phương.

Một nội dung trọng tâm của hội đàm là trao đổi kinh nghiệm về 3 vấn đề Tòa án Nhân dân Việt Nam đặc biệt quan tâm, gồm: sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống Tòa án; xây dựng Tòa án điện tử và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động Tòa án; thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Hai chánh án cũng trao đổi về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, trong đó chú trọng duy trì trao đổi đoàn các cấp; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, đào tạo Thẩm phán và cán bộ Tòa án; tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc và nghiên cứu các hình thức hợp tác mới phù hợp với nhu cầu thực tiễn của hai bên. Hai Chánh án cũng đặc biệt lưu ý đến đề xuất thành lập trung tâm hòa giải liên hợp tranh chấp dân sự, thương mại biên giới Việt-Trung và Diễn đàn Tư pháp ASEAN-Trung Quốc dự kiến tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam, vào tháng 10 tới.

Trước cuộc hội đàm với Chánh án Trương Quân, đồng chí Nguyễn Văn Quảng đã đến tham quan Trung tâm thực nghiệm Tòa án điện tử của Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc để tìm hiểu về mô hình Tòa án điện tử cũng như những ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với các hoạt động tư pháp.

Trước đó, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đã có cuộc gặp, làm việc với đồng chí Ưng Dũng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng (trái) và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc Ưng Dũng. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những kết quả của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc trong thực hiện chức năng kiểm sát, bảo vệ pháp luật, bảo vệ lợi ích công cộng; đặc biệt là kinh nghiệm về kiểm sát tố tụng công ích, ứng dụng khoa học-công nghệ trong hoạt động kiểm sát và đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia. Đồng thời, Chánh án bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa các cơ quan kiểm sát hai nước, nhất là các định hướng hợp tác được xác định trong Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc ngày 17/4/2026.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tối 24/8, Chánh án Nguyễn Văn Quảng và Đoàn công tác đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc; dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm Người và gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng các cơ quan Việt Nam tại Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao vai trò của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc là cầu nối quan trọng trong tổng thể quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đồng thời ghi nhận sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán đối với Tòa án Nhân dân Tối cao trong kết nối và thúc đẩy hợp tác với các cơ quan tư pháp Trung Quốc. Chánh án đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Tòa án Nhân dân Tối cao triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác tư pháp giữa hai nước trong thời gian tới./.

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