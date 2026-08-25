Từ dấu mốc lịch sử đến Đối tác Toàn diện Việt Nam-Sri Lanka

Tối 24/8, tại khách sạn Hilton Colombo, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, tham dự sự kiện có Bộ trưởng Tư pháp và Hòa giải Quốc gia Sri Lanka Harshana Nanayakkara với tư cách Khách mời danh dự, Tổng Bí thư đảng JVP/NPP cầm quyền Tilvin Silva, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản G. Weerasinghe, Phó Chủ tịch Quốc hội Rizvie Salih, Bộ trưởng Bộ Công an và Các vấn đề Nghị viện Ananda Wijepala, Bộ trưởng Bộ Giao thông, Cao tốc và Phát triển đô thị Bimal Rathnayake, cựu Thủ tướng Dinesh Gunawardena, cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành Sri Lanka, Ngoại giao đoàn và đại diện doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm đã điểm lại chặng đường 81 năm đầy vinh quang kể từ khi đất nước giành được độc lập. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cũng như không ngừng nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Nhìn lại quan hệ song phương Việt Nam-Sri Lanka, Đại sứ Trịnh Thị Tâm bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mang tính lịch sử thời gian gần đây. Điểm nhấn quan trọng là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka vào tháng 5/2026, dấu mốc chính thức nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Toàn diện.

Bên cạnh đó, việc các hãng hàng không như Vietnam Airlines và Vietjet Air khai trương các đường bay thẳng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với thủ đô Colombo từ ngày 16/8 vừa qua được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy giao lưu nhân dân, du lịch và hợp tác kinh tế; đồng thời khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Colombo sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác đi vào chiều sâu và hiệu quả thiết thực.

Nghệ nhân Việt Nam Đặng Đình Thường cùng Đại sứ Trịnh Thị Tâm và Bộ trưởng Tư pháp và Hòa giải Quốc gia Sri Lanka Harshana Nanayakkara bên các tác phẩm tò he. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân dịp này, Đại sứ Trịnh Thị Tâm đánh giá cao sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka đối với việc củng cố quan hệ hữu nghị và giao lưu nhân dân giữa hai dân tộc thông qua các hoạt động thiết thực quảng bá văn hóa, ẩm thực và phát triển tiếng Việt tại địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tư pháp và Hòa giải Quốc gia Sri Lanka Harshana Nanayakkara chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, đồng thời bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai nước.

Bộ trưởng Nanayakkara nhấn mạnh quan hệ Việt Nam và Sri Lanka đã có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian gần đây, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện và khai trương đường bay thẳng kết nối hai quốc gia.

Bộ trưởng Nanayakkara khẳng định Sri Lanka luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần đưa quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Buổi lễ không chỉ là dịp ôn lại những dấu mốc tự hào của dân tộc, mà còn trở thành một không gian văn hóa đặc sắc, nơi những nét đẹp Việt Nam được giới thiệu một cách sinh động, sáng tạo tới bạn bè Sri Lanka và quốc tế.

Tâm điểm của chương trình là màn trình diễn thời trang đầy ý nghĩa, kết hợp hài hòa giữa áo dài, nón lá Việt Nam và trang phục truyền thống Sri Lanka, tạo nên một cuộc gặp gỡ văn hóa giàu màu sắc, qua đó tôn vinh vẻ đẹp riêng của mỗi dân tộc và những điểm tương đồng gắn kết hai đất nước. Sự sáng tạo của chương trình tiếp tục được thể hiện qua màn trình diễn nghệ thuật nặn tò he từ bột gạo nếp của nghệ nhân Việt Nam Đặng Đình Thường.

Ngoài ra, khách mời cũng được khám phá một không gian ẩm thực phong phú và thưởng thức nghi thức ướp trà sen tinh tế do chuyên gia trà Lâm Diệu Linh trực tiếp trình diễn, qua đó cảm nhận rõ hơn sự tinh tế, thanh nhã trong văn hóa thưởng trà của người Việt.

Lễ kỷ niệm là dịp để cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Sri Lanka hướng về cội nguồn, ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh một đất nước Việt Nam năng động, giàu bản sắc văn hóa và luôn rộng mở vòng tay làm bạn, làm đối tác tin cậy của bạn bè năm châu./.

Sri Lanka kỳ vọng bứt phá hợp tác khoa học và công nghệ với Việt Nam Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Sri Lanka tạo ra khuôn khổ chính thức để hai bộ triển khai nghiên cứu chung, trao đổi chuyên gia, cùng phát triển các giải pháp công nghệ.