Vietcombank cảnh báo giả mạo báo chí để dụ dỗ đầu tư tiền số

Thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn kẻ gian sử dụng trí tuệ nhân tạo để dựng bài báo, hình ảnh và lời chứng thực giả mạo Vietcombank nhằm lôi kéo khách hàng nạp tiền vào nền tảng đầu tư tiền số không được cấp phép.

Cụ thể, thủ đoạn kẻ gian sử dụng giả mạo cơ quan báo chí để dựng bài viết trên các trang mạng không chính thống dưới hình thức "phóng sự điều tra," mạo danh chương trình truyền hình và phóng viên báo chí để tạo lòng tin.

Ngoài ra giả mạo thương hiệu ngân hàng bằng hình ảnh do AI tạo ra, mô phỏng trụ sở, biển hiệu, đồng phục nhân viên Vietcombank; bảng tên, dây đeo thẻ nhân viên và chữ trên biển hiệu, trên tường không đúng bộ nhận diện thương hiệu của Vietcombank.

Dẫn dụ bằng cam kết lợi nhuận phi thực tế, kẻ gian hứa hẹn chỉ cần vài triệu đồng vốn ban đầu có thể thu về hàng chục triệu đồng mỗi tháng, rút tiền về tài khoản ngân hàng trong vòng 24 giờ, khẳng định nền tảng "hoạt động hợp pháp" và "đã có hàng chục nghìn người Việt Nam tham gia."

Bên cạnh đó có nguy cơ thu thập thông tin và chiếm đoạt tài sản: mọi đường dẫn trong bài đều đưa tới nút "Đăng ký ngay" dẫn người đọc sang trang website rủi ro để thu thập thông tin cá nhân và yêu cầu nạp tiền, liên kết tài khoản ngân hàng.

Lãnh đạo Vietcombank khẳng định không hợp tác, không liên kết, không giới thiệu và không phân phối bất kỳ sản phẩm nào của mọi nền tảng giao dịch tiền số trái phép và các nền tảng đầu tư tương tự. Mọi nội dung gắn tên, hình ảnh, nhận diện thương hiệu Vietcombank với các nền tảng này đều là giả mạo. Khách tuyệt đối không nạp tiền, không chuyển khoản và không liên kết tài khoản ngân hàng với các nền tảng đó.

Lãnh đạo Vietcombank cũng khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không nạp tiền, chuyển khoản hoặc liên kết tài khoản ngân hàng với các ứng dụng, nền tảng đầu tư không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Không bấm vào các đường link lạ gửi qua tin nhắn SMS, thư điện tử (Email) mạng xã hội hoặc các kênh thông tin không xác thực. Không cài đặt hoặc tải ứng dụng không chính thống được quảng cáo là “Robot AI tự động giao dịch Bitcoin.”

Không cung cấp mã OTP, mã PIN, mật khẩu, thông tin thẻ, thông tin đăng nhập VCB Digibank hay thông tin bảo mật tài khoản cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Đặc biệt, khách hàng cần cảnh giác với mọi lời mời gọi lợi nhuận cao, không rủi ro. Liên hệ ngay hotline Vietcombank khi nhận được thông tin đáng ngờ hoặc khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bất thường.

Đối tượng lừa đảo giả mạo hình ảnh của VTV, Vietcombank và phóng viên VTV. (Ảnh: Vietcombank cung cấp)

Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, khách hàng liên hệ ngay tổng đài Vietcombank 1900 54 54 13 (phục vụ 24/7) hoặc 1800 1565 (đối với khách hàng ưu tiên); đồng thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất nếu đã cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền cho đối tượng.

Trường hợp khách hàng vô tình cung cấp thông tin bảo mật hoặc nghi ngờ thông tin dịch vụ ngân hàng số/thông tin thẻ bị lộ, hãy chủ động khóa dịch vụ ngay lập tức bằng một trong các cách sau:

Đối với dịch vụ ngân hàng số: Soạn tin nhắn theo cú pháp VCB KHOA DIGIBANK gửi 6167 từ số điện thoại đã đăng ký dịch vụ; liên hệ tổng đài 1900 54 54 13 hoặc điểm giao dịch Vietcombank gần nhất để được hỗ trợ khóa dịch vụ.

Đối với dịch vụ thẻ: Đăng nhập vào VCB Digibank >> Quản lý dịch vụ thẻ >> Khóa thẻ; liên hệ tổng đài hoặc điểm giao dịch Vietcombank gần nhất để được hỗ trợ khóa dịch vụ./.

Ngân hàng tăng cường cảnh báo trước làn sóng lừa đảo thời AI Các ngân hàng thương mại tăng cường bảo mật để chống lại thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua AI, mạng xã hội và điện thoại nhằm bảo vệ khách hàng an toàn hơn.