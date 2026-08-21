Hàn Quốc: Dư luận ủng hộ mở rộng nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với phụ nữ

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 21/8, Viện Cải cách - tổ chức tư vấn thuộc đảng Cải cách Hàn Quốc - công bố kết quả thăm dò dư luận cho thấy gần 60% người dân ủng hộ việc đưa phụ nữ vào diện thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực trong quân đội.



Tuy nhiên, đề xuất cải cách chế độ tuyển quân theo hướng “tuyển chọn có chọn lọc” lại vấp phải sự phản đối đáng kể từ nhóm thanh niên trong độ tuổi có khả năng trực tiếp thực hiện nghĩa vụ quân sự.



Cuộc khảo sát được tiến hành nhằm thăm dò nhận thức của người dân Hàn Quốc về chế độ nghĩa vụ quân sự với 1.006 người từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc bằng phương pháp gọi điện thoại ngẫu nhiên đến điện thoại di động.

Kết quả cho thấy 59,6% số người được hỏi ủng hộ việc áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với phụ nữ, trong đó 23,9% hoàn toàn ủng hộ và 35,7% nhìn chung ủng hộ.

Tỷ lệ phản đối là 34%. Đáng chú ý, cả nam giới và nữ giới đều có xu hướng ủng hộ, với tỷ lệ tương ứng 64,8% và 54,5%.



Trong khi đó, đề xuất “tuyển quân có chọn lọc” do Tổng thống Lee Jae Myung đưa ra trong chiến dịch tranh cử chỉ nhận được mức ủng hộ nhỉnh hơn tỷ lệ phản đối, lần lượt là 47,4% và 41,9%.

Tổng thống Lee gần đây tiếp tục đề cập phương án này, trong đó chú trọng xây dựng lực lượng hạ sĩ quan chuyên sâu về công nghệ, phụ trách các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống phối hợp người lái với thiết bị bay không người lái và các công nghệ quân sự tiên tiến.



Tuy nhiên, kết quả phân tích theo độ tuổi cho thấy sự khác biệt rõ rệt. Trong nhóm 18-29 tuổi, 41,1% phản đối mạnh mẽ chế độ tuyển quân có chọn lọc, trong khi tỷ lệ này ở nhóm 30 tuổi là 41,2%, cao hơn đáng kể so với 25,4% ở nhóm 40 tuổi và 20,3% ở nhóm 50 tuổi. Đây là những nhóm tuổi có khả năng chịu tác động trực tiếp nhất từ những thay đổi trong chính sách nghĩa vụ quân sự.



Sự hoài nghi cũng thể hiện rõ khi được hỏi liệu chế độ tuyển quân có chọn lọc có góp phần giải quyết tình trạng thiếu quân hay không, 49,9% cho rằng chính sách này không giúp giải quyết vấn đề, so với 42,7% nhận định có hiệu quả.

Trong nhóm 18-29 tuổi và nhóm 30 tuổi, tỷ lệ cho rằng chính sách “hoàn toàn không giúp ích” lần lượt lên tới 47,3% và 44,2%, cao hơn nhiều so với mức 17% ở nhóm 50 tuổi.



Về định hướng tương lai, 41,5% số người được hỏi ủng hộ kết hợp giữa nghĩa vụ quân sự bắt buộc và hình thức tình nguyện, trong khi 35,4% muốn duy trì hệ thống nghĩa vụ bắt buộc hiện nay và chỉ 10,6% ủng hộ chuyển hoàn toàn sang quân đội tình nguyện.

Đáng chú ý, trong nhóm 18-29 tuổi và nhóm 30 tuổi, duy trì hệ thống hiện hành lại là lựa chọn phổ biến nhất, với tỷ lệ lần lượt 48,3% và 47,6%.



Lãnh đạo đảng Cải cách cả Hàn Quốc Lee Jun Seok cho rằng cải cách nghĩa vụ quân sự cần bắt đầu bằng việc tạo dựng đồng thuận trong giới trẻ, đặc biệt là những người trực tiếp thực hiện nghĩa vụ.

Theo ông, dù dư luận chung có xu hướng ủng hộ cải cách, nhóm thanh niên ở độ tuổi 20-30, không phân biệt nam hay nữ, lại thể hiện sự phản đối mạnh mẽ./.

Hàn Quốc từng bước thay thế nghĩa vụ quân sự bắt buộc bằng chế độ tự nguyện Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung công bố kế hoạch hiện đại hóa quân đội, tăng đầu tư quốc phòng và xây dựng lực lượng chuyên nghiệp, công nghệ cao.

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