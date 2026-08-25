Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, các doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là những lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, hệ sinh thái công nghiệp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và sự đồng hành của chính quyền địa phương.

Đây là những nhận định được đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc đưa ra tại tọa đàm thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt Nam-Trung Quốc do tỉnh Bắc Ninh và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp tổ chức ngày 24/8 tại Bắc Kinh.

Ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, cho biết: “Chúng tôi tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc với hy vọng có thể cung cấp đầy đủ thông tin, cũng như giải đáp những vướng mắc, quan tâm của các nhà đầu tư tại Trung Quốc. Bắc Kinh là khu vực có thể tập hợp được rất nhiều nhà đầu tư lớn, phù hợp với giai đoạn thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới."

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Vương Mậu Thái, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn SUNWODA Việt Nam, cho biết Bắc Ninh là một trong những địa điểm được doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn để đầu tư tại Việt Nam.

Theo ông, Bắc Ninh có nhiều lợi thế nổi bật, trước hết là vị trí địa lý thuận lợi, kết nối giao thông tốt, đặc biệt trong bối cảnh hệ thống hạ tầng hàng không quốc tế trong khu vực tiếp tục được đầu tư phát triển. Bên cạnh đó, Bắc Ninh tập trung nhiều doanh nghiệp điện tử, đồng thời có hệ thống công nghiệp hỗ trợ và chuỗi cung ứng tương đối hoàn chỉnh. Đây là những yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và công nghệ cao.

Ông Vương Mậu Thái cũng đánh giá môi trường sống tại Bắc Ninh thuận lợi không chỉ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn đối với người lao động. Đặc biệt, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.

Ông chia sẻ: “Chúng tôi cảm nhận rõ sự nhiệt tình và chất lượng trong công tác phục vụ doanh nghiệp của chính quyền Bắc Ninh, qua đó tạo điều kiện để dự án nhanh chóng được triển khai."

Ông Vương Mậu Thái, Tổng Giám đốc Công ty TNHH SUNWODA Việt Nam, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Theo Tổng Giám đốc SUNWODA Việt Nam, quá trình đầu tư của doanh nghiệp tại Bắc Ninh diễn ra thuận lợi, từ lựa chọn địa điểm, đăng ký doanh nghiệp đến triển khai xây dựng khu công nghiệp mới đều nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương. Ông cho biết trong khoảng 3 năm hoạt động tại Bắc Ninh, doanh nghiệp thường xuyên nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của chính quyền tỉnh, qua đó góp phần tạo môi trường đầu tư ổn định và thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong khi đó, ông Lư Bằng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Zhongguancun International Holdings (Trung Quốc), cho rằng các doanh nghiệp Trung Quốc có đánh giá tích cực về môi trường kinh tế và đầu tư của Việt Nam nói chung và Bắc Ninh nói riêng.

Theo ông Lư Bằng, Việt Nam có môi trường chính trị ổn định, kinh tế phát triển nhanh và trong những năm gần đây đặc biệt chú trọng thúc đẩy khoa học-công nghệ, với nhiều chính sách khuyến khích phát triển lĩnh vực này. Đây là những điều kiện thuận lợi đối với các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc đang tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Đối với Bắc Ninh, ông Lư Bằng đánh giá đây là một trong những địa phương có sức hấp dẫn đầu tư lớn của Việt Nam, trước hết nhờ vị trí địa lý gần Hà Nội và hệ thống cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ tương đối phát triển.

Qua khảo sát thực tế tại Việt Nam, đại diện Công ty Zhongguancun International Holdings nhận thấy Bắc Ninh đã thu hút nhiều doanh nghiệp Trung Quốc quy mô lớn, đồng thời hình thành các khu công nghiệp và cơ sở sản xuất hiện đại.

Ông Lư Bằng cho rằng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của địa phương, môi trường để doanh nghiệp triển khai dự án cũng như điều kiện đầu tư tại Bắc Ninh nhìn chung phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Từ thực tiễn hoạt động và nhu cầu mở rộng đầu tư, ông Lư Bằng đề xuất các cơ quan chức năng của Việt Nam và Bắc Ninh tiếp tục tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc, trước hết trong các lĩnh vực chính sách thuế, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng. Theo ông, các doanh nghiệp công nghệ cao, trong đó có nhiều doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Trung Quan Thôn (Zhongguancun), rất quan tâm đến điều kiện hạ tầng, đặc biệt là năng lượng và năng lực tính toán khi đầu tư vào các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị tăng cường kết nối doanh nghiệp với thị trường và các đối tác tại địa phương, tạo thêm các kịch bản ứng dụng và cơ hội hợp tác để doanh nghiệp Trung Quốc khi đầu tư vào Việt Nam có thể nhanh chóng tìm kiếm khách hàng, mở rộng đơn hàng, đồng thời lấy Việt Nam làm cơ sở phát triển hoạt động kinh doanh tại thị trường Đông Nam Á.

Đánh giá ở góc độ hiệp hội ngành nghề, bà Lưu Xuân, Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Thương mại Điện cơ Trung Quốc, cho rằng trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục phát triển ổn định trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều điều chỉnh và hợp tác khu vực ngày càng được tăng cường. Trung Quốc nhiều năm liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam cũng là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Trung Quốc tại ASEAN.

Hội đồng Xúc tiến Thương mại Điện cơ Trung Quốc hiện có hơn 10.000 doanh nghiệp thành viên, với 25 phân ban ngành nghề, bao phủ nhiều lĩnh vực trong chuỗi công nghiệp như điện lực, năng lượng mới, hóa dầu, đường sắt, giao thông, thông tin liên lạc, thiết bị gia dụng và ô tô. Hoạt động của các doanh nghiệp thành viên trải rộng từ sản xuất, chế tạo, xuất nhập khẩu đến đầu tư và hợp tác kinh tế đối ngoại.

Bà Lưu Xuân cho biết Hội đồng sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy thiết lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước, trong đó chú trọng chia sẻ thông tin về chính sách đầu tư, nhu cầu thị trường và hỗ trợ kết nối phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Theo bà, nhiều doanh nghiệp thành viên như Tập đoàn Năng lượng Trung Quốc (China Energy Engineering Corporation), Tập đoàn Đông Phương (Dongfang Electric), JA Solar, Trina Solar và Jiangsu Tianying đã triển khai các dự án tại Việt Nam, trở thành những trường hợp tiêu biểu trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Bà Lưu Xuân, Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Thương mại Điện cơ Trung Quốc, phát biểu tại tọa đàm thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt Nam - Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Bà Lưu Xuân cũng cho biết Hội đồng mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và các tổ chức ngành nghề của Việt Nam, đồng thời xây dựng các nền tảng kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai bên. Tháng 4 vừa qua, Hội đồng đã ký biên bản ghi nhớ với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, tạo cơ sở để tiếp tục triển khai các hoạt động kết nối doanh nghiệp.

Đối với Bắc Ninh, bà Lưu Xuân đánh giá tỉnh là một trong những trung tâm sản xuất công nghiệp và xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, đồng thời đã hình thành quy mô nhất định trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và sản xuất thông minh. Hội đồng có nhiều doanh nghiệp thành viên hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, điện lực, cơ sở hạ tầng, điện tử và thông tin liên lạc, do đó có nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác với Bắc Ninh.

Bà khẳng định Hội đồng Xúc tiến Thương mại Điện cơ Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Bắc Ninh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, qua đó xây dựng nền tảng trao đổi và hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp hai nước.

Những đánh giá trên cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của Việt Nam, trong đó có các địa phương công nghiệp như Bắc Ninh, đối với doanh nghiệp Trung Quốc. Việc các doanh nghiệp quan tâm không chỉ đến ưu đãi đầu tư mà còn chú trọng chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực, năng lượng, chuỗi cung ứng và khả năng kết nối thị trường được xem là cơ sở để hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác đầu tư theo hướng thực chất, hiệu quả và gắn với nhu cầu phát triển của từng địa phương./.

Trung tâm công nghiệp điện tử lớn của Việt Nam thu hút các nhà đầu tư Trung Quốc Ngày 24/8, tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc phối hợp với tỉnh Bắc Ninh tổ chức Tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt Nam-Trung Quốc: Bắc Ninh-Đồng hành phát triển, kiến tạo tương lai.”