Thí điểm phát triển mô hình Trung tâm outlet tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/1/2026 của Chính phủ, Bộ Công Thương hiện đang hoàn thiện Đề án “Phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045” để trình Thủ tướng phê duyệt. Dự thảo Đề án đưa ra 3 mô hình chính: Làng outlet cao cấp (điểm đến mua sắm-du lịch); Trung tâm outlet đô thị/ngoại vi và mô hình outlet tích hợp. Trong chiến lược này, Thành phố Hồ Chí Minh được lựa chọn là mũi nhọn tiên phong để triển khai thí điểm.

Theo dự thảo Đề án, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có thể phát triển trung tâm outlet dọc theo trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, đón đầu dòng khách quốc tế từ sân bay Long Thành. Để hiện thực hóa, trung tâm outlet cần quỹ đất rộng từ 15.000−50.000 m2 diện tích cho thuê, đi kèm khả năng kết nối hạ tầng giao thông hoàn hảo.

Không chỉ yêu cầu cao về hạ tầng, năng lực nhà đầu tư cũng được quy định khắt khe. Các đơn vị tham gia phải nắm quyền phân phối tối thiểu 50 thương hiệu quốc tế, có trên 5 năm kinh nghiệm vận hành chuỗi bán lẻ cao cấp và cam kết tỷ lệ lấp đầy tối thiểu 85% trong năm đầu tiên.

Đáng chú ý, cơ chế thí điểm bắt buộc nhà đầu tư dành ít nhất 30% diện tích cho hàng Việt Nam chất lượng cao. Đây là kênh phân phối chiến lược để các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như càphê cao cấp, lụa thủ công, mỹ nghệ và sản phẩm OCOP tiếp cận trực tiếp luồng khách quốc tế, nâng tầm thương hiệu quốc gia.

Tại Việt Nam, khái niệm "outlet" đôi khi vẫn bị người tiêu dùng nhầm lẫn với hàng lỗi, hàng kém chất lượng do sự phát triển manh mún thời gian qua. Do đó, Đề án nhấn mạnh việc xây dựng hành lang pháp lý chuyên biệt. Hàng hóa đưa vào outlet phải có nguồn gốc hợp pháp, giá gốc và giá bán chiết khấu phải được niêm yết minh bạch.

Thành phố Hồ Chí Minh được xác định là một trong những địa phương đi đầu trong nghiên cứu, thí điểm mô hình outlet tại Việt Nam. (Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước)

Việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử sẽ được triển khai nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng xách tay trái phép trà trộn, đồng thời một cơ chế mới sẽ cho phép luân chuyển hợp pháp hàng tồn kho từ các cửa hàng truyền thống sang hệ thống outlet.

Đề án đặt mục tiêu đầy tham vọng: nâng mức chi tiêu bình quân của du khách quốc tế tiệm cận 1.600−2.100 USD/người. Dựa trên mô hình số nhân kinh tế, mức tăng chi tiêu trực tiếp khoảng 579.000 tỷ đồng trên toàn quốc có thể tạo ra giá trị gia tăng khổng lồ từ 868.000 tỷ đến hơn 1,1 triệu tỷ đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là địa phương hưởng lợi lớn nhất từ hiệu ứng này, tạo ra hàng ngàn việc làm trong các lĩnh vực quản lý, logistics, an ninh và chuỗi dịch vụ vệ tinh (ẩm thực, giải trí, vận tải).

Để đón đầu cơ hội, Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động đề xuất đưa quy định về mô hình outlet vào Dự thảo Luật Phát triển đô thị. Thời gian tới, Thành phố cần gấp rút rà soát quy hoạch sử dụng đất, đặc biệt ở khu vực cửa ngõ phía Đông.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, sức hút của outlet sẽ bùng nổ nếu được kết hợp với cửa hàng miễn thuế và dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng. Nếu Thành phố Hồ Chí Minh có thể số hóa quy trình, kết nối dữ liệu hải quan, thuế và xây dựng các tour mua sắm chuyên biệt, mô hình outlet không chỉ mở thêm đầu ra cho hàng Việt mà còn đưa Thành phố thực sự trở thành thiên đường mua sắm - du lịch vươn tầm châu Á./.

Phát triển outlet, cửa hàng miễn thuế: Cơ hội bứt phá cho ngành bán lẻ Việt Nam Việc xây dựng đề án phát triển các mô hình outlet và cửa hàng miễn thuế không chỉ hướng tới giữ chân dòng tiền của du khách mà còn thúc đẩy tiêu dùng nội địa, nâng tầm vị thế thương mại của Việt Nam.