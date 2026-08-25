Đặc sản An Giang hội tụ tại Hà Nội trong chương trình “Sức sống hàng Việt”

Từ ngày 28-30/8, các sản phẩm mang hương vị và bản sắc An Giang sẽ được giới thiệu tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình “Sức sống hàng Việt” số 12 với chủ đề “An Giang-Tinh hoa miền Tây.”

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang tổ chức, với sự đồng hành của TikTok Việt Nam, TikTok Shop, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam và Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm.

Tại chương trình, người tiêu dùng Thủ đô có cơ hội trải nghiệm, mua sắm nhiều sản phẩm đặc trưng của An Giang như nước mắm Phú Quốc, thủy sản chế biến, các loại khô, đường thốt nốt, sản phẩm từ cỏ bàng, bánh hạnh nhân, yến sào và mật ong thảo dược.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tham gia chương trình gồm Doanh nghiệp tư nhân Hồng Đức I với nước mắm Phú Quốc đạt OCOP 4 sao; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh nước mắm Huỳnh Khoa với nước mắm cá cơm đạt OCOP 5 sao; Công ty cổ phần thương mại Kiên Giang, Nhà máy thực phẩm đóng hộp KTC với cá ngừ, cá mồi đóng hộp và gạo ST25.

Bên cạnh đó, Hợp tác xã Phụ nữ cỏ bàng Phú Mỹ giới thiệu các sản phẩm thủ công từ cỏ bàng như balo, túi xách, bóp, nón, dép đạt OCOP 4 sao; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Hương mang đến nước màu thốt nốt, đường thốt nốt; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất-Thương mại Tiến Anh giới thiệu bánh hạnh nhân; Hộ kinh doanh Tung Lò Mò ANAS giới thiệu tùng lò mò và khô bò.

Danh mục sản phẩm còn có các sản phẩm giá trị gia tăng như yến sào của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yến sào Fanza, đạt chứng nhận GMP, HACCP và OCOP 4 sao; mật ong dú của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nuôi Ong Thảo Dược Mekong Bee, sản phẩm từng đạt giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh An Giang năm 2025.

Nhiều sản phẩm tham gia chương trình đã được phân hạng OCOP từ 3 đến 5 sao hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm, tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp giới thiệu hàng hóa tới người tiêu dùng ngoài địa bàn tỉnh.

Trong 3 ngày diễn ra chương trình, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất sẽ trực tiếp trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm tại 62 Tràng Tiền. Đây là dịp để người tiêu dùng Hà Nội tìm hiểu, dùng thử và lựa chọn các sản phẩm đặc trưng của An Giang; đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp nhận phản hồi từ thị trường Thủ đô.

Cùng với hoạt động trưng bày trực tiếp, các sản phẩm An Giang cũng sẽ được giới thiệu trên nền tảng số. Phiên livestream “An Giang-Tinh hoa miền Tây” diễn ra từ 19h đến 22h ngày 28/8 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Thông qua chương trình, sản phẩm địa phương không chỉ có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng tại Hà Nội mà còn mở rộng kênh quảng bá, kết nối thị trường và nâng cao nhận diện trên nền tảng số.

Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 12 với chủ đề “An Giang-Tinh hoa miền Tây” diễn ra từ ngày 28-30/8 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội, mở cửa từ 9h đến 21h hằng ngày./.

Ra mắt không gian trưng bày, livestream sản phẩm "made in Vietnam" tiêu biểu Không gian trưng bày với tên gọi Sức sống hàng Việt được thiết kế theo hướng mở, thuận tiện để người dân tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm "made in Vietnam" 100% tiêu biểu.