Hàn Quốc giảm mạnh số vụ lừa đảo qua điện thoại nhờ các biện pháp phòng ngừa

Theo hãng tin Yonhap, cảnh sát Hàn Quốc ngày 25/8 cho biết số vụ lừa đảo qua điện thoại ở nước này đã giảm mạnh, một phần nhờ triển khai các biện pháp phòng ngừa.

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (KNPA), trong 7 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 7.940 vụ lừa đảo qua điện thoại, giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thiệt hại tài chính do các vụ phạm tội này gây ra trong cùng thời gian là 361,4 tỷ won (khoảng 261 triệu USD), giảm 53% so với cùng kỳ.

Cảnh sát cho rằng mức giảm mạnh này một phần nhờ các biện pháp phòng ngừa đã được triển khai. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã phối hợp với 3 nhà mạng di động lớn tại Hàn Quốc ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) để phân tích các số điện thoại được sử dụng trong các vụ lừa đảo qua điện thoại, đồng thời đình chỉ dịch vụ đối với những số điện thoại có dấu hiệu tương đồng với các số từng thực hiện hành vi phạm tội.

Bên cạnh đó, số vụ lừa đảo theo hình thức mới cũng đang có xu hướng giảm. Trong tháng 7, cảnh sát ghi nhận gần 2.300 vụ, thường liên quan đến lừa đảo đầu tư chứng khoán, giảm 41% so theo năm. Thiệt hại tài chính cũng giảm 40% so với cùng kỳ, xuống còn 62,1 tỷ won (tương đương 45 triệu USD).

Cũng trong tháng 7, cảnh sát đã gửi cảnh báo khẩn cấp tới hơn 127.000 người có nguy cơ trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo mới, tăng mạnh so với con số chỉ gần 800 trường hợp hồi tháng 2.

Ông Hong Suk Ki, người đứng đầu Văn phòng Điều tra Quốc gia, cho rằng thiệt hại thực tế do lừa đảo gây ra giảm mạnh cho thấy các biện pháp phòng ngừa đem lại hiệu quả rõ rệt./.

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