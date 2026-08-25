Công an Hà Nội triệt phá đường dây ma túy, xử lý hình sự 147 đối tượng

Tối 25/8, Công an thành phố Hà Nội thông tin, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thủ đô, Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá một đường dây tội phạm ma túy có quy mô lớn, nhiều tầng nấc, bắt giữ và xử lý hình sự 147 đối tượng.

Trước đó, vào ngày 29/6/2026, Công an phường Yên Hòa qua công tác rà soát, quản lý địa bàn và xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ cao đã phát hiện 3 đối tượng có hành vi trồng cây cần sa để sử dụng và bán cho người khác.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 3,3kg cần sa khô cùng 97 cây cần sa. Từ vụ việc này, Công an phường Yên Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội mở rộng điều tra, triệu tập 15 đối tượng liên quan, khởi tố vụ án và 5 bị can.

Quá trình điều tra cho thấy đây chỉ là mắt xích ban đầu trong một đường dây tội phạm ma túy hoạt động với nhiều tầng nấc và phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Tang vật được thu giữ. (Ảnh: CAHN)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Yên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, mở rộng vụ án.

Qua điều tra, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Thị Đông, sinh năm 1979, trú tại phường Khương Đình, Hà Nội, có hành vi cung cấp dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 19/7, Công an phường Yên Hòa kiểm tra, thu giữ 10 bộ dụng cụ khi Đông đang mang đi giao cho khách; đồng thời thu giữ thêm 781 dụng cụ tại nơi ở của đối tượng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động sử dụng, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến ngày 3/8, Công an phường Yên Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệu tập, làm việc với 98 đối tượng. Qua xét nghiệm, 68 trường hợp dương tính với chất ma túy. Cơ quan chức năng đã củng cố hồ sơ, xử lý hình sự 65 đối tượng và đưa 11 trường hợp đi cai nghiện theo quy định.

Trong số này có Kiều Thị Thanh, sinh năm 1981, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội, bị phát hiện, điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Kiều Thị Thanh tại cơ quan công an. (Ảnh: CAHN)

Đáng chú ý, trong quá trình truy bắt các đối tượng cầm đầu đường dây, một số đối tượng chống đối quyết liệt, điều khiển ôtô đâm thẳng vào lực lượng Công an nhằm tẩu thoát. Tổ công tác Công an phường Yên Hòa đã buộc phải nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn, khống chế đối tượng, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Công an các phường Khương Đình, Hoàn Kiếm và Yên Hòa triệu tập tổng cộng 226 đối tượng. Qua xét nghiệm, 144 trường hợp dương tính với chất ma túy; 147 đối tượng đã bị củng cố hồ sơ để xử lý hình sự.

Tang vật thu giữ gồm 14,655kg Methamphetamine, 1,26kg Ketamine, 6,182kg MDMA, hơn 116 gam heroin, 1 khẩu súng cùng đạn, 843 dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy và nhiều tang vật liên quan khác.

Với việc phát hiện vụ án từ cơ sở, sau đó mở rộng điều tra, truy xét các mắt xích trong đường dây, kết quả trên cho thấy Công an thành phố Hà Nội đang tập trung đấu tranh theo hướng chủ động phát hiện, ngăn chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an các phường Yên Hòa, Hoàn Kiếm, Khương Đình và các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan, làm rõ nguồn cung ma túy, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Các đối tượng liên quan trong vụ án được triệu tập về trụ sở Công an phường Yên Hòa để phục vụ công tác đấu tranh, điều tra mở rộng. (Ảnh: CAHN)