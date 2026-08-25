Gia Lai: Phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sỹ tại xã Ia Boòng

Thượng tá Hoàng Viết Ngọc, Chính trị viên Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết, đội K52 vừa quy tập được thêm 5 hài cốt liệt sỹ tại địa bàn làng Sung O Boòng Nga, xã Ia Boòng.

Như vậy, tính riêng trên địa bàn xã Ia Boòng, đội đã quy tập được 16 hài cốt liệt sỹ.

Bước đầu nhận định, 5 hài cốt nêu trên nhiều khả năng là của các liệt sỹ du kích địa phương đã hy sinh.

Trước đó, theo thông tin người dân cung cấp, Đội K52 đã huy động 30 cán bộ, chiến sỹ tiến hành tìm kiếm tại khu vực gần nghĩa trang của làng Sung O Boòng Nga, qua đó, quy tập được 5 hài cốt liệt sỹ.

Các hài cốt được tìm thấy đã bị phân hủy nhiều, mới chỉ tìm được một số mảnh xương, răng... Bên cạnh đó, đội tìm kiếm cũng phát hiện được một số di vật như mảnh tăng, đèn pin, vỏ đạn, đồng xu, cúc áo bộ đội và nắp hộp sắt.

Các hài cốt liệt sỹ tìm thấy hiện chưa xác định được danh tính, Đội K52 đã lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN.

Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ," hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại 4 khu vực, gồm Đồi Xuân Sơn, xã Kim Sơn; Đồi Kannak, xã Kbang; làng Sung O Boòng Nga, xã Ia Boòng và xã Phú Túc.

Bên cạnh đó, lực lượng quân sự cũng thực hiện khai quật 8.951 mộ, đạt 74,74% tổng số mộ cần lấy mẫu tại các nghĩa trang trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời thực hiện số hóa 74.702 hồ sơ./.

Đẩy nhanh quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tại Khánh Hòa và Gia Lai Sáng 25/8, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ đưa 13 hài cốt liệt sỹ về nghĩa trang; trong khi đó, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) quy tập thêm 16 hài cốt liệt sỹ trong và ngoài nước.