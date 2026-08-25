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Phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập tại Khánh Hòa

Kết quả đề xuất sắp xếp đầu mối cơ sở giáo dục công lập toàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện từ năm học 2026-2027 giảm 482/728 cơ sở giáo dục, đạt tỷ lệ 66,2%; còn lại 246 cơ sở giáo dục công lập.

Hồng Hạnh
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Ngày 12/8/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Phương án điều chỉnh, bổ sung Phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm học 2026-2027.

Theo đó, trên cơ sở mục tiêu, mục đích yêu cầu, tiêu chí và nguyên tắc sắp xếp cơ sở giáo dục và đào tạo đã được điều chỉnh và đề xuất điều chỉnh từ các địa phương, kết quả đề xuất sắp xếp đầu mối cơ sở giáo dục công lập toàn tỉnh Khánh Hòa (thực hiện từ năm học 2026-2027) giảm 482/728 cơ sở giáo dục, đạt tỷ lệ 66,2% (còn lại 246 cơ sở giáo dục công lập)./.

(TTXVN/Vietnam+)
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NGHỊ QUYẾT 71 - ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

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