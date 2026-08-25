Tăng tốc hoàn thiện trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên Lâm Đồng

Những ngày cuối tháng 8, tại công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở ở các xã biên giới Quảng Trực và Thuận An, tỉnh Lâm Đồng, hàng trăm công nhân cùng các lực lượng hỗ trợ đang khẩn trương hoàn thiện những phần việc cuối, chạy đua với thời gian để bảo đảm điều kiện đưa hai trường vào hoạt động trong năm học mới 2026-2027.

Đây là hai công trình giáo dục được tỉnh Lâm Đồng đặc biệt quan tâm nhằm tạo điều kiện để học sinh khu vực biên giới, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số được học tập, ăn ở và sinh hoạt trong môi trường tập trung, đồng bộ.

Tại xã Quảng Trực, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Quảng Trực được xây dựng trên diện tích gần 5 ha, tổng mức đầu tư khoảng 240 tỷ đồng. Công trình có quy mô 30 lớp gồm các khối phòng học, khu hành chính, thư viện, nhà ăn, nhà đa năng, khu nội trú cho học sinh và giáo viên cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Theo báo cáo đến ngày 22/8, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Quảng Trực đã hoàn thành khoảng 78% khối lượng thi công. Hiện 11 khối nhà đang được triển khai đồng loạt ở giai đoạn hoàn thiện. Mỗi ngày, trên công trường có khoảng 700-800 công nhân làm việc, tuy nhiên, thời tiết diễn biến thất thường, mưa kéo dài đang ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công.

Để khắc phục, các đơn vị tổ chức nhiều mũi thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi triển khai các phần việc ngoài trời, đồng thời chuyển sang hoàn thiện bên trong các khối nhà khi trời mưa.

Cùng với lực lượng công nhân, Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng huy động chiến sỹ tham gia hỗ trợ, góp phần bổ sung nhân lực trong giai đoạn hoàn thành nước rút.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Dương Huy Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Quảng Trực, cho biết địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện những hạng mục cần thiết để trường có thể vận hành trong năm học mới. Trước mắt, các lực lượng thi công ưu tiên hoàn thành 3 khối nhà phục vụ dạy học, 3 khối nhà nội trú, nhà hiệu bộ, nhà ăn và 2 tuyến đường chính trong khuôn viên trường. Một số hạng mục còn lại tiếp tục được hoàn thiện sau khi trường đi vào hoạt động. Đến nay, công tác tuyển sinh và chuẩn bị vận hành bộ máy nhà trường cơ bản đã hoàn tất. Nhà trường xây dựng chương trình, kế hoạch dạy học, phân chia lớp, bố trí khu nội trú và chuẩn bị lực lượng phục vụ ăn uống, sinh hoạt cho học sinh.

Tại xã Thuận An, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An có tổng mức đầu tư gần 226 tỷ đồng. Đến nay, công trình hoàn thành khoảng 85% khối lượng theo hợp đồng. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện những phần việc còn lại, trong đó, có các khối nhà nội trú, hệ thống điện, nước, lắp đặt thiết bị, đường nội bộ và chỉnh trang khuôn viên. Trên công trình hiện có khoảng 400 nhân công làm việc mỗi ngày song vẫn cần bổ sung lao động có tay nghề để đáp ứng yêu cầu tiến độ. Trước đó, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhiều lần kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu điều phối nhân lực, tập trung hoàn thiện công trình.

Công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực (xã Quảng Trực, Lâm Đồng) được tổ chức thi công nhiều mũi, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục để kịp phục vụ năm học mới 2026-2027. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Trong khi công trường được tăng tốc, ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị để hai trường hoạt động ngay trong năm học đầu tiên. Hai trường được giao tuyển sinh 60 lớp với 1.770 học sinh, từ lớp 1 đến lớp 9. Trong đó, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An tuyển 30 lớp với 870 học sinh; Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Quảng Trực tuyển 30 lớp với 900 học sinh.

Đối với học sinh từ lớp 1 đến lớp 3, việc tổ chức nội trú hoặc bán trú buổi trưa sẽ được các nhà trường quyết định trên cơ sở điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nhu cầu của từng địa phương. Ngành giáo dục phối hợp với địa phương kiện toàn cán bộ quản lý, lựa chọn và bố trí giáo viên, nhân viên; tổ chức tập huấn về quản lý học sinh nội trú, xây dựng kế hoạch giáo dục, sắp xếp lớp học, phân công giáo viên và nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưỡng...

Tại buổi kiểm tra các công trình mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung yêu cầu, chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ. Những hạng mục thiết yếu phục vụ việc học tập, ăn ở và sinh hoạt của học sinh, giáo viên phải được ưu tiên hoàn thành trước ngày 30/8, chậm nhất trước ngày 4/9. Việc tăng tốc thi công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và an toàn công trình.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở ở các xã biên giới Quảng Trực và Thuận An đi vào hoạt động trong năm học 2026-2027 góp phần tạo thêm điều kiện để học sinh vùng biên, nhất là học sinh dân tộc thiểu số được học tập và sinh hoạt trong môi trường ổn định, thuận lợi hơn. Qua đó, các công trình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế giáo dục thiết yếu, tạo nền tảng phát triển bền vững tại khu vực biên giới của tỉnh./.

Khẩn trương hoàn thành 6 trường nội trú liên cấp vùng biên giới trước khai giảng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các nhà thầu tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị và vật tư, tổ chức thi công hợp lý để hoàn thành công trình theo kế hoạch.