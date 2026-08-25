Cà Mau: Khẩn trương điều phối, bổ sung để cung cấp đầy đủ sách giáo khoa

Ngày khai giảng năm học mới 2026-2027 đã cận kề, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Cà Mau vẫn còn thiếu khoảng 15.000 đầu sách giáo khoa phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.

Trước thực trạng trên, Cà Mau đang khẩn trương cùng với các đơn vị phân phối nỗ lực gỡ điểm nghẽn trong cung ứng sách, giải tỏa sự lo âu của phụ huynh, giúp học sinh sẵn sàng cho ngày khai giảng.

Gần ngày khai giảng năm học mới, nhiều phụ huynh và học sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau lo lắng vì chưa có đủ bộ sách giáo khoa.

Ghi nhận tại một số nhà sách trên địa bàn tỉnh cho thấy, không khí mua sắm rất tấp tập, nhiều người phải di chuyển qua nhiều địa điểm để tìm mua một vài cuốn sách còn thiếu.

Có hai con đang học lớp 4 và lớp 5, chị Ngô Thị Thanh Hương (phường An Xuyên) cho biết, đã chủ động tìm mua sách giáo khoa cho các con từ đầu tháng nhưng đến nay vẫn chưa mua đủ các đầu sách như: Bài tập Toán, Bài tập Tiếng Việt lớp 5, Bài tập Công nghệ lớp 4...

Những ngày qua, chị đã đi nhiều nhà sách ở khu vực trung tâm tỉnh Cà Mau tìm mua bổ sung những cuốn còn thiếu nhưng nhà sách nào cũng thông báo hết.

Chị Lê Thị Mai (phường An Xuyên) cho hay, do bận rộn công việc nên chị chưa trang bị đầy đủ sách vở cho con học lớp 3. Chị bày tỏ lo lắng về các quy định khi mượn sách giáo khoa ở trường, sợ con làm hỏng, dẫn đến phải đền bù...

Em Đỗ Minh Ngân, học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai (phường An Xuyên), cho biết trước đó, em có đặt mua sách giáo khoa qua người quen nhưng sát ngày học mới nhận được thông báo không có sách nên em phải tự đi tìm mua.

Tương tự, em Châu Ngọc Thảo Vy, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ chia sẻ, dù đã chủ động mua sách từ tháng 6 nhưng đến nay, em vẫn còn thiếu sách Địa lý lớp 12. Để giải quyết tình trạng trên, Thảo Vy có thể sẽ mượn sách của bạn photo học tạm.

Đại diện một nhà sách ở Cà Mau thông tin những ngày qua, số lượng phụ huynh và học sinh đến tìm mua sách giáo khoa rất đông, phần lớn là mua bổ sung các cuốn lẻ.

Tuy nhiên, mỗi bộ sách tại cửa hàng chỉ còn lại một vài đầu sách, lượng hàng chuyển về hàng ngày hạn chế nên khó đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.

Theo tìm hiểu, năm nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 4 kênh phát hành sách giao khoa. Đến thời điểm này, phần lớn các đơn vị được giao phát hành sách vẫn chưa hoàn thành 100% kế hoạch phát hành ra thị trường.

Đại diện một đơn vị phát hành giải thích, lượng sách giáo khoa không đủ cung cấp trên thị trường do sách được chuyển từ nhà xuất bản về theo từng đợt, chưa đồng bộ giữa các đầu sách.

Thông tin rõ hơn về tình hình cung ứng, đại diện Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Cà Mau khẳng định, tổng nguồn cung không thiếu, hiện tượng thiếu sách hiện nay chỉ xảy ra cục bộ ở một số đầu sách, tại một số thời điểm nhất định, nguyên nhân chính là do sách về không đồng bộ. Đơn vị đang tích cực phối hợp với nhà cung cấp để bổ sung đầy đủ các đầu sách trước ngày khai giảng.

Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu, các đơn vị chức năng và đơn vị phát hành làm việc với Nhà xuất bản sách để bổ sung lượng sách còn thiếu.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan, chậm nhất cuối tháng 8, lượng sách còn thiếu phải về đủ, không để bất kỳ học sinh nào phải nghỉ học vì thiếu sách vở hay dụng cụ học tập khi bước vào năm học mới.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết, trước tình hình toàn tỉnh còn thiếu khoảng 15.000 đầu sách giáo khoa như hiện nay, Sở đã chỉ đạo các đơn vị phát hành khẩn trương điều phối, vận chuyển bổ sung lượng sách còn thiếu.

Theo kế hoạch của ngành Giáo dục, chậm nhất ngày 31/8 sách sẽ được cung cấp đầy đủ ra thị trường./.

Không để phát sinh tình trạng thiếu sách giáo khoa mà chưa có phương án xử lý Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả chuẩn bị sách giáo khoa đến thời điểm hiện tại.

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