Thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển nhưng không đáp ứng tiêu chí phụ

Trước một vài trường hợp thí sinh đã nhận giấy báo trúng tuyển nhưng khi nhập học chưa đáp ứng tiêu chí phụ, chiều 21/8, Đại học Huế cho biết đã liên hệ trực tiếp với các thí sinh liên quan để thông tin, giải thích, giải quyết và hỗ trợ bảo đảm quyền lợi theo quy định.

Ông Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế, cho hay Đại học Huế thực hiện xét tuyển, lọc ảo và công bố kết quả trúng tuyển theo kế hoạch, dữ liệu và quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc phát hành giấy báo trúng tuyển được thực hiện trên cơ sở kết quả xét tuyển tại thời điểm công bố, căn cứ dữ liệu từ Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ, dữ liệu đăng ký xét tuyển của Đại học Huế, thông tin do thí sinh cung cấp và các dữ liệu liên quan. Đại học Huế đã ra thông báo trúng tuyển cho các thí sinh trúng tuyển vào các ngành đào tạo trong toàn Đại học Huế.

Đối với một số ngành có điều kiện hoặc tiêu chí phụ đã được công bố ở Thông tin tuyển sinh của Đại học Huế, việc rà soát không chỉ dừng ở bước lọc ảo trên hệ thống mà còn bao gồm khâu đối chiếu hồ sơ gốc, minh chứng và điều kiện xét tuyển khi thí sinh làm thủ tục nhập học.

Nội dung này đã được lưu ý rõ trên giấy báo trúng tuyển: kết quả xét tuyển được công bố dựa trên các nguồn dữ liệu liên quan; "trường hợp phát hiện sai sót (nếu có) sẽ được giải quyết theo quy định hiện hành.”

Cụ thể, Đại học Huế chủ động rà soát nguyện vọng tiếp theo của thí sinh. Trường hợp thí sinh có nguyện vọng tiếp theo trong Đại học Huế và đáp ứng điều kiện xét tuyển, Đại học Huế xem xét giải quyết theo quy định.

Trường hợp thí sinh không còn nguyện vọng phù hợp tại Đại học Huế, Đại học Huế ban hành văn bản gửi cơ sở đào tạo mà thí sinh có đăng ký nguyện vọng tiếp theo, đề nghị phối hợp, tạo điều kiện xem xét theo quy chế tuyển sinh và dữ liệu trên hệ thống.

Đại học Huế nói rõ với thí sinh, phụ huynh về vướng mắc phát sinh trong quá trình đối chiếu dữ liệu; đồng thời khẳng định việc giải quyết được thực hiện trên nguyên tắc đúng quy chế, đúng thông tin tuyển sinh đã công bố, minh bạch về căn cứ giải quyết, bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng của thí sinh và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các thí sinh khác.

Trước đó, một số trường hợp thí sinh thi tuyển vào Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Huế nhận giấy báo trúng tuyển, tuy vậy khi đến làm thủ tục thì được đơn vị chức năng báo lại là không đáp ứng tiêu chí phụ. Điều này khiến thí sinh rất hoang mang và băn khoăn về việc khi gửi giấy báo trúng tuyển, Đại học Huế đã lọc hồ sơ chưa, hay sau khi gửi giấy báo mới tổ chức lọc hồ sơ theo điều kiện đã đưa ra. Nếu thí sinh đã nhận giấy báo trúng tuyển nhưng không đạt điều kiện/tiêu chí phụ thì có mất cơ hội học các ngành nguyện vọng tiếp theo không./.

Đại học Huế rà soát việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển chính quy Đại học Huế đang kiểm tra hồ sơ, dữ liệu và quy trình xét tuyển năm 2026 để đảm bảo công bằng, minh bạch và đúng quy chế, bảo vệ quyền lợi thí sinh.

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