Xã hội

Khuyến cáo những việc cần làm sau bão

Mỗi hành động chủ động bảo đảm an toàn sức khỏe và tài sản sau bão sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro, sớm khắc phục hậu quả và ổn định đời sống, sản xuất.

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Để bảo vệ an toàn, sức khỏe và tài sản, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sau bão; tiếp tục theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Cần kịp thời sơ tán người tại các khu vực bị ngập sâu, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; khắc phục, sửa chữa nhà cửa, hệ thống điện, cấp nước, thông tin; tham gia dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa cơ sở hạ tầng, phòng chống dịch bệnh và xử lý môi trường...

Mỗi hành động chủ động sau bão sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro, sớm khắc phục hậu quả và ổn định đời sống, sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mưa bão #sửa chữa nhà cửa #hệ thống điện #phòng chống dịch bệnh TP. Hà Nội
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Thiên tai bão lũ

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