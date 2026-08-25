Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tri ân vị tướng của lòng dân

Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2026), ngày 25/8, tại Khu mộ Đại tướng ở Vũng Chùa-Đảo Yến, đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Trần Vũ Khiêm dẫn đầu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Hân cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Trong niềm xúc động và thành kính, các đại biểu kính cẩn dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người “Anh cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị tướng tài ba có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của Đại tướng và các thế hệ cách mạng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trước anh linh Đại tướng, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần cách mạng, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, đoàn cũng dâng hương tưởng niệm phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp của gia đình Đại tướng đối với đất nước và quê hương.

Không chỉ tại nơi an nghỉ của Đại tướng, trong ngày kỷ niệm 115 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hoạt động tưởng niệm, tri ân cũng được lan tỏa tại Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá, xã Lệ Thủy - quê hương nơi Đại tướng sinh ra và lớn lên.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Hoài, hướng dẫn viên tại Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nơi đây trung bình đón khoảng 100 lượt khách mỗi ngày. Đặc biệt, vào các dịp cao điểm như Tết, các ngày lễ lớn của dân tộc và Ngày sinh Đại tướng, lượng khách có thể tăng lên hơn 1.000 lượt mỗi ngày.

Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu mộ Đại tướng ở Vũng Chùa - Đảo Yến. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Trong niềm tự hào và tri ân sâu sắc, đông đảo cán bộ, nhân dân và du khách đã đến dâng hương tưởng nhớ vị tướng kiệt xuất của dân tộc, tham quan ngôi nhà và mảnh đất quê hương Lệ Thủy - nơi gắn bó với tuổi thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của vị tướng tài ba của dân tộc.

Mỗi chuyến thăm mang theo một câu chuyện và cảm xúc riêng, nhưng điểm chung là tình cảm sâu sắc và sự kính trọng, biết ơn dành cho Đại tướng.

Từ Vũng Chùa - nơi Đại tướng yên nghỉ đến An Xá - nơi lưu giữ những dấu tích gắn với tuổi thơ và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những nén hương tri ân trong ngày kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục thể hiện tình cảm, sự kính trọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và du khách đối với một nhân cách lớn của dân tộc.

Đây cũng là sự tiếp nối những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng được các thế hệ gìn giữ, góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và nhắc nhớ thế hệ hôm nay về trách nhiệm tiếp tục xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Ký ức không quên về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng người dân Tam Kim Với ông Nông Đình Chiến, điều đặc biệt trong những lần Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở về không nằm ở những nghi thức trang trọng, mà ở tình cảm gần gũi, sâu nặng dành cho nhân dân.

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