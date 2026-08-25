Đà Nẵng: Kịp thời khống chế đám cháy tại Đảo Ký ức Hội An

Trưa 25/8, một đám cháy bất ngờ xảy ra tại Đảo Ký ức Hội An, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng, sau đó không lâu ngọn lửa lan ra diện rộng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội An, thành phố Đà Nẵng Nguyễn Tấn Cường cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng phối hợp với hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an phường Hội An, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ khẩn trương triển khai các biện pháp dập lửa, khống chế, ngăn cháy lan.

Theo Công an phường Hội An, vụ cháy xảy ra tại khu vực nhà biểu diễn của Đảo Ký ức Hội An và nhanh chóng lan rộng.

Sau gần một giờ nỗ lực ứng phó, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được đám cháy.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song nhiều hạng mục, khung nhà bằng gỗ tại khu vực nhà biểu diễn bị thiêu rụi.

Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý hiện trường, thống kê, đánh giá thiệt hại và điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy.

Nhận định ban đầu của lực lượng tham gia chữa cháy cho thấy vụ hỏa hoạn có thể xuất phát từ sự cố chập điện./.

Ninh Bình: Khẩn trương dập tắt vụ cháy tại Nhà thờ Áng Sơn Theo thống kê sơ bộ ban đầu, đám cháy tại khu chính Nhà thờ Áng Sơn đã thiêu trụi toàn bộ phần mái nhà thờ cùng nhiều vật dụng bên trong, gây hư hỏng công trình.