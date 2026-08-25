Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ nhân viên bảo vệ hành hung tài xế công nghệ

Ngày 25/8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 4426/Ủy ban Nhân dân-TTDLCNS, yêu cầu Công an thành phố kiểm tra, xác minh, xử lý thông tin về vụ một nhân viên bảo vệ tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai hành hung tài xế xe công nghệ.

Cụ thể, trưa cùng ngày, báo chí đăng tải hàng loạt tin bài phản ánh một người mặc trang phục bảo vệ có hành vi đánh, đá tài xế xe công nghệ tại khu vực cổng ô tô của Khu đô thị Louis Hoàng Mai, phường Hoàng Mai.

Các phản ánh này đều dẫn nguồn tin từ đoạn video clip đăng tải công khai trên các tài khoản mạng xã hội Facebook và xác minh từ chính quyền địa phương.

Trước sự việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nếu có, theo quy định của pháp luật; báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả thực hiện trước ngày 27/8.

Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố được giao theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện; tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 9 giờ ngày 25/8 tại cổng dành cho ô tô của khu đô thị. Hình ảnh từ camera hành trình ghi lại cảnh một người mặc trang phục bảo vệ đánh, đá tài xế xe công nghệ. Khi tài xế ngã xuống đường, người này vẫn tiếp tục đá, đạp vào người nạn nhân.

Công an phường Hoàng Mai đã triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Người hành hung được xác định là L.X.V., sinh năm 1988, trú tại phường Hoàng Mai, nhân viên bảo vệ tại khu đô thị. Nạn nhân là anh H.H.P., sinh năm 2003, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội.

Theo lời kể của anh H.H.P., sự việc xảy ra sau khi anh đi nhầm vào cổng dành cho ôtô. Tuy nhiên, nguyên nhân và diễn biến cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Đơn vị quản lý, vận hành khu đô thị cho biết đã phối hợp với công ty an ninh và Công an phường Hoàng Mai xử lý vụ việc. Đơn vị này thừa nhận cách ứng xử của nhân viên bảo vệ không đúng quy trình; nhận lỗi về việc quản lý, đào tạo nhân sự chưa sát sao và cho biết sẽ chấn chỉnh, xử lý nhân sự liên quan.

Công an phường Hoàng Mai đang củng cố tài liệu, hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

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