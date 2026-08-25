Thanh Hóa: Khởi tố đối tượng lừa bán sâm Lai Châu thành sâm Ngọc Linh

Ngày 25/8, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa khởi tố đối tượng Lê Thị Thanh Hằng về tội “Lừa dối khách hàng.”

Từ những củ sâm Lai Châu, Hằng đã đưa ra thông tin gian dối, quảng cáo, “gắn mác” sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum để livestream chào bán trên mạng xã hội, đánh vào lòng tin của khách hàng nhằm thu lợi bất chính.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2023, Lê Thị Thanh Hằng (sinh năm 1992, trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) bắt đầu tìm hiểu, kinh doanh các sản phẩm sâm Ngọc Linh có nguồn gốc từ Kon Tum. Tuy nhiên, do giá thành cao nên việc kinh doanh gặp khó khăn.

Trong quá trình tham gia các nhóm mua bán sâm trên thị trường, Hằng nhận thấy sâm Lai Châu có hình thái tương đồng với sâm Ngọc Linh nhưng giá thành thấp hơn.

Khoảng cuối năm 2023, Hằng liên hệ mua cây, củ sâm Lai Châu của N.Đ.Q (sinh năm 1988), trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai để phục vụ kinh doanh.

Mặc dù biết rõ số cây, củ sâm mua của N.Đ.Q là sâm Lai Châu, Hằng vẫn sử dụng tài khoản TikTok “Hằng Lê Sâm Ngọc Linh” để livestream giới thiệu, quảng cáo, chào bán.

Trong các buổi livestream, Hằng cố tình giới thiệu số sâm trên là sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum, đưa ra thông tin không đúng về chủng loại, nguồn gốc sản phẩm nhằm tạo lòng tin với khách hàng.

Tin vào những thông tin này, nhiều người đã nhầm tưởng là sâm Ngọc Linh thật và mua sản phẩm.

Ngoài ra, Hằng còn đưa sâm Lai Châu cho em gái là Lê Thanh Hậu (sinh năm 1998, cùng trú tại xã Đông Tiến), đồng thời hướng dẫn Hậu giới thiệu số sâm này là sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum để bán cho khách hàng qua mạng xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Lê Thị Thanh Hằng về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công an tỉnh Thanh Hóa cảnh báo người tiêu dùng cần thận trọng khi mua các sản phẩm có giá trị cao, nhất là các loại sâm được quảng cáo, chào bán trên mạng xã hội.

Người dân cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm và các giấy tờ liên quan; thận trọng với thông tin quảng cáo, cam kết của người bán qua livestream, chủ động kiểm tra, xác thực trước khi giao dịch để tránh mua phải sản phẩm không đúng chủng loại, nguồn gốc, chất lượng./.

Kon Tum: Khởi tố đối tượng bán cây giống sâm Ngọc Linh giả Từ năm 2023 đến nay, L.V.C ở Vĩnh Phúc, nhiều lần liên hệ với Nguyễn Thị Ánh Hồng, ở Lào Cai, để nhập giống sâm có đặc điểm giống với sâm Ngọc Linh Kon Tum, nhưng có nguồn gốc từ Trung Quốc.

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