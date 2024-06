Kon Tum: Khởi tố đối tượng bán cây giống sâm Ngọc Linh giả

Cây sâm Ngọc Linh giả được đối tượng L.V.C rao bán trên mạng xã hội. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau hơn 2 tháng điều tra, ngày 19/6, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Kon Tum phối hợp Công an thành phố Kon Tum và Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum, phát hiện đối tượng L.V.C, 28 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Phúc, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán cây giống sâm Ngọc Linh giả.

Cụ thể, L.V.C sử dụng trang Fanpage Facebook tên “Trung tâm Giống cây Trồng tỉnh Kontum” có hơn 1.200 lượt thích, 1.300 người theo dõi, thường xuyên đăng tải các hình ảnh, video quảng cáo bán giống sâm Ngọc Linh, củ sâm Ngọc Linh xuất xứ huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Giá bán từ 30.000 đến 50.000 đồng/1 cây giống 2 năm tuổi (giá thấp hơn rất nhiều so với sâm Ngọc Linh thật trên địa bàn tỉnh). Cùng đó, L.V.C thường xuyên bán số lượng lớn sâm không rõ nguồn gốc, tự giới thiệu là sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Lực lượng chức năng phát hiện, ngày 14/5 vừa qua, L.V.C chuyển 150 cây giống sâm không rõ nguồn gốc nhưng mang nhãn mác sâm Ngọc Linh Kon Tum vào tỉnh Kon Tum cho 1 người dân có mua để trồng lại.

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã niêm phong, kiểm tra đơn hàng, làm việc với bị hại. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, 150 cây giống trên không phải sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Khi được triệu tập làm việc, đối tượng L.V.C thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Cụ thể, từ năm 2023 đến nay, L.V.C nhiều lần liên hệ với Nguyễn Thị Ánh Hồng, 46 tuổi, ở tỉnh Lào Cai, để nhập giống sâm có đặc điểm giống với sâm Ngọc Linh Kon Tum, nhưng có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

Sau đó, để tạo niềm tin với khách hàng, đối tượng tự tạo trang Fanpage Facebook tên “Trung tâm Giống cây Trồng Tỉnh Kontum” có địa chỉ tại xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông và rao bán cây giống sâm không rõ nguồn gốc nhằm thu lợi bất chính.

Công an tỉnh Kon Tum khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.V.C về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn./.

